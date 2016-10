Konsertti Luomisen ilot – Jouni Kesti Celebration Malmitalossa. Ensimmäinen kolmesta konsertista.

”Ei se ole minulta pois, ettei minulla ole keikkoja”, siteeraa jazz-toimittaja Markku Salo käsiohjelmassa, jonka hän on kirjoittanut monitaiteilija Jouni Kestin (1946–2015) elämää juhlistavan konserttisarjan saatteeksi.

Nimi: Jouni Kesti Celebration Laji: jazz Paikka: Malmitalo

Mutta tietysti niitä keikkojakin oli, ja monenlaisia monien kanssa.

Muuten Malmitalolle ei saataisi vapaaehtoisiksi talkoolaisiksi näin edustavaa otosta kotimaisista uuden jazzin ja improvisoidun musiikin osaajista.

Kolmessa konsertissa rumpali ja säveltäjä Kestin vapauttavassa hengessä esiintyy sentään kolmekymmentä muusikkoa, Juhani Aaltosesta Teppo Hauta-ahoon ja Pentti Lahteen sekä Mikko Innasesta Mika Kallioon.

Runsautta korostaa vielä se, että muusikot jakautuvat iltojen aikana monenlaisiin eri muodostelmiin – kuten heti torstaina, jossa omiaan soittivat sekä duo, trio, kvartetti että oktetti. Tosin aivan alkuun mentiin Jouni Kestin oman mielen mukaan hänen viimeiseksi jääneessään sekä tyylejä törmäyttäneessä soolopianosävellyksessään Musiikkiliike (2012).

Tästa Joonas Ahosen hienosti haltuun ottamasta kappaleesta välittyi ehkä myös se, että Oulussa vaikuttanut ja Helsingin kultuuriherroihin hajurakoa pitänyt originelli Kesti oli muutakin kuin muusikko: kuvataiteilija, kirjoittaja, sopivan vastahankainen keskustelija.

Illan toinen sooloteos oli silti odottamattomampi, kuten vapautta korostavaan teemaan sopiikin. Pianisti Seppo Kantonen venyy eri yhtyeissä vaikka mihin, mutta improvisoi harvemmin näin pitkään ja näin antautuneesti ainakaan julkisesti. Lisää samanlaista!

Markku Salon juontama ilta sisälsi myös yhden kantaesityksen eli osia bassoklarinettikonsertosta, jonka Kesti oli säveltänyt virtuoottiselle Heikki Nikulalle. Ison orkesterin puutetta paikkasi nyt verrattomasti sähäkkä sähköinen (synterisaattori ja live-eletroniikka) trio, joka löi teokseen tulevaisuuden leiman.

Maksuttomasta konserttisarjasta on jäljellä vielä kaksi iltaa, joista jälkimmäisessä soittaa myös saksofonisti Seppo Laine. Hänen kanssaan valitettavan vähän dokumentoitu Kesti teki vuonna 1970 ensilevynsä, minialbumin Vallankumouksen analyysi / Punalippu.

Levy-yhtiö oli nimeltään Eteenpäin!, ja juuri se jäi vaikutelmaksi ensimmäisestä Malmitalon konsertista. Kestiä kyllä muisteltiin, mutta ei menneenä. Musiikin liikesuunta oli eteenpäin.

Sarjan seuraavat konsertit ovat Malmitalossa (Ala-Malmin tori 1) to 27.10. ja to 10.11 klo 19. Molempiin on vapaa pääsy, kuten Malmitalon aulassa olevaan Kestin taidenäyttelyyn.