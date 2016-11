Maailmanmusiikki Helsinki-Cotonou Ensemble Savoy-teatterissa Etnosoi!-festivaalilla.

Helsinki-Cotonou Ensemble juhlisti lauantai-iltana uuden levynsä julkaisua konsertilla Savoy-teatterissa. Usein julkaisukonsertissa on tapana soittaa levy läpi, mutta nyt se ei olisi ollut kovin järkevää. Livelevy The Road Is Long kun äänitettiin samassa paikassa.

Laji: Maailmanmusiikki Esittäjä: Helsinki-Cotonou Ensemble Paikka: Savoy-teatteri

Viime uudenvuodenaaton konsertti oli koko vuoden hienoimpia elävän musiikin elämyksiä. Nyt Etnosoi!-festivaalin yhteydessä pidetty levynjulkistus oli puolestaan tämän vuoden huippuja.

Vuonna 2012 perustettu kahdeksanhenkinen Helsinki-Cotonou Ensemble yhdistelee afrobeatiin varsinkin jazzia. Hiphop on enimmäkseen karissut matkan varrelle. Yhtyeen kappaleet tekevät Beninistä löytynyt laulaja ja lyömäsoittaja Noël Saïzonou ja kitaristi Janne Halonen.

Nykyään Suomessa on aika monta afrikkalaista musiikkia esittävää yhtyettä, mutta mikään niistä ei taida pärjätä Helsinki-Cotonoulle. Parhaimmillaan se on elävänä.

Siksi livelevy tuntuu luontevalta ajatukselta. The Road Is Long ei häviäkään kahdelle aiemmalle studiolevylle.

Lavalla Helsinki-Cotonoun kappaleet venyvät. Niihin tulee kerroksia ja käännöksiä. The Road Is Longin pisin kappale Adande kestää 12 minuuttia. Esikoislevyllä Beaucoup De Piment se on melkein viisi minuuttia lyhempi.

Ihan kokonaan Helsinki-Cotonoun konserttien viehätystä ei saa säilöttyä. Varsinkin Saïzonoun sähäkkä esiintyminen pitää nähdä. Se erottui jo konsertin ensimmäisellä puoliskolla, jossa jazz-tyylittelyä oli mukana runsaasti.

Konsertin toiselle puoliskolle Halonen lupasi bailumusaa. Välillä vauhtia riitti kyllä alkupuolellakin, mutta jälkimmäisessä syke ja svengi kiihtyivät. Afro syrjäytti jazzin melkein kokonaan.

Jos osa bändistä keskittyi alussa enimmäkseen soittamiseen, niin lopussa kaikki eläytyivät jo riemukkaasti. Yhteissoitto sujui silti edelleen saumattomasti.

Helsinki-Cotonoun maine kasvaa maailmalla. Se kiertääkin jo ahkerasti ulkomailla. Kohta kotimaan konsertit saattavat olla harvinaista ja kipeästi kaivattua herkkua.