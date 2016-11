Klassinen. Helsingin kaupunginorkesteri Musiikkitalossa. Andres Mustonen, kapellimestari, Vadim Repin, viulu. - Gubaidulina, Mendelssohn.

Ulkopuolisen silmissä sinfoniakonsertit vaikuttavat usein uskonnollishenkisiltä hartaustilaisuuksilta. Yleisö käyttäytyy rauhallisesti ja kuuntelee hiljaa ja vakavana suuren juhlapukuisen orkesterin soittoa.

Konserttisali lähestyi kirkkoa HKO:n tämänviikkoisessa Bach to the Future -konsertissa. Sen kaikki kolme teosta ovat hengeltään uskonnollisia.

Venäläinen nykysäveltäjä Sofia Gubaidulina on suuri uskonnollinen mystikko, joka ammentaa visioitaan ortodoksisesta uskosta

Gubaidulinan teoksissa vastakohdat kohtaavat ja taistelevat usein äänekkäästi keskenään. Meteli voi joskus olla suorastaan infernaalista.

Konsertti alkoi Gubaidulinan teoksella The Rider on the White Horse, joka on räjähtelevä apokalyptinen purkaus. Ensimmäinen osa kuvaa Jumalan laskeutumista maan päälle. Se on kuin maanjäristys liekkimerineen.

Kristuksen taivaaseen nousu -päätösjaksossa kohtaa Gubaidulinalle tyypillisen trassendentaalisen tason, hopeisesti välkkyvän, hiljaisen ja autuaan taivashelinän.

Vuonna1980 syntynyt viulukonsertto Offertorium oli Gubaidulinan kansainvälinen läpimurtoteos. Se perustuu Bachin Musikalisches Opfer -teoksen teemaan.

Teoksen alussa Gubaidulina pilkkoo teeman sävel säveleltä ja kokoaa sen lopuksi uudelleen, nyt ovelasti väärinpäin.

Rakenne on erittäin taidokas. Alkujakson muunnelmasarjassa viulusolisti Vadim Repin teki taiturillisen fantasiamatkan taivaan hiljaisen ilon ja maan raivoavien kauhujen välillä. Hän taikoi Stradivaristaan aina uusia värejä tuskaisesti raastavista yliluonnollisen kauniisiin.

Virolainen tulisielu Andres Mustonen oli konsertin visionäärinen johtaja, joka sytytti omaperäisellä johtamistyylillään hengen palon soittajiin.

Mendelssohnin Uskonpuhdistussinfonia henki suurta uskonvarmuutta. Finaalin Jumala ompi linnamme -koraalissa Mustonen sai puhaltajat säteilemään harvinaisen kirkasta valoa. Jousien kiitävässä ja kohisevassa aallokossa oli mahtavaa riemun tunnetta.