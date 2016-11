Rock Procol Harum Finlandia-talolla.

Shine on Brightlyn majesteetillisten avaustahtien lähtiessä käyntiin soi kaikki kuten pitikin. Loppuunmyyty salillinen varttuneita kuulijoita sai sukeltaa brittiyhtyeen levolliseen sointiin siinä klassisessa muodossaan: pianisti-säveltäjä Gary Brooker laulaa luotisuoralla ja ruutikuivalla, instrumentin oloisella tenorillaan ulkojäsen Keith Reidin runollisiin teksteihin säveltämiänsä sinfonisia popteoksia, joihin Hammond-urut maalaavat tunnusmerkillisiä sointivärejään.

Niitä ja äänimaiseman hillittyjä ääripäitä piirustelleita muita koskettimia soitti yhtyeen virkaiältään nuorin jäsen, vuonna 2004 pestinsä vakinaistanut Josh Phillips.

Samaa puhdaspiirteistä linjaa jatkoi konsertin toisena kappaleena kuultu An Old English Dream – albumilta The Well’s on Fire (2003), jonka on yleisesti uskottu jäävän yhtyeen viimeiseksi.

Sitten konsertissa alettiin hieman poiketa odotetusta tutusta turvallisesta. Lämpimän ironisesti jutusteleva Brooker viittaili Donald Trumpiin, eikä puhettakaan että lavalla roikkuisi sama USA:n kiertueen tähtilippulakana, jolla yhtye hämmästytti edellisessä Helsingin-konsertissaan.

Ikävänä yllätyksenä täytyy mainita äänentoistollinen haparointi, josta vastuu vierittäytyy miksauspöydän taakse. Tämä yhdessä ilmaisullisen seilailun kanssa nakersi tehoja eritoten Robin Trower -aikakauden blueseepoksesta Whiskey Train.

Mutta yllättipä Brooker myös kertomalla yhtyeen juuri viettäneen kolme viikkoa studiossa uuden albumin parissa. Kiintoisa uutinen! Silti en lupailisi että samalla julkaistaisiin viime vuonna ensiesityksensä saanut, maamme luontoa kuvaileva Suomi. Tarkennettakoon ettei matkailumainoksen oloisesta laulusta ainakaan ensikuulemalla välity ainakaan selkeätä satiiria, jonka uhriksi joutumista suomalainen niin herkästi varoo.

Ensi vuonna täyttyy 50 vuotta Procol Harumin synnystä ja välittömästä läpimurrosta. Jo ennen ensisingleä Brooker sävelsi sellaisetkin myöhemmin levytetyt klassikot kuin Conquistador ja Pandora’s Box, jotka tietenkin kuuluivat illan laadukkaaseen hittiputkeen.

Jo tehty riittää ja kantaa yhä, kaikki sen päälle ensi vuonna tuleva on bonusta.