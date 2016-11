Klassinen Tapiola Sinfonietta Tapiolasalissa. Genevieve Lacey, nokkahuilu. Joht. Olari Elts. – Mendelssohn, Tüür.

Gallerianäyttelyssä Felix Mendelssohnin ja Erkki-Sven Tüürin teokset olisi sijoitettu erillisiin saleihin. Äkkiseltään ajatellen sävellyksillä ei ole teknisiä, esteettisiä tai ilmaisullisia yhteyksiä keskenään. Nyt oli rakennettu symmetrinen muoto kehyksenään Mendelssohn ja keskuksena Tüür. Ja varsin hienosti tällainen kokonaisuuden montaasiajattelu toimikin.

Musiikkihan ei esitä muuta kuin ääni-ilmiön avulla sommiteltuja rakenteita, mutta sanoilla on tämä merkitysten painolasti. Mendelssohnin Meeresstille und glückliche Fahrt kertoo säveltäjän pyrkimyksestä edetä klassismin konventioista kohti romantiikaksi kutsuttua ilmaisua. Vain Goethen runoista lainattu otsikko pakottaa ajatukset merimaisemiin. Pohjimmiltaan kyseessä on kaksoiskuva kahdesta aikakäsityksen olemuksesta, odotuksesta ja liikkeestä. Olari Elts ja Tapiola Sinfonietta tavoittivat Mendelssohnin lämpimän viehätyksen.

Paikantava otsikko on myös Erkki-Sven Tüürin teoksella Whistles and Whispers from Uluru, sillä kaikkihan toki tiedämme, että kalliomuodostelma Uluru sijaitsee Australiassa.

Suvereeni solisti Genevieve Lacey ja orkesteri toteuttivat partituurin jyrkän dualismin. Solisti erikokoisine huiluineen on hyperaktiivinen toimija, orkesteri puolestaan kollektiivina myötäilee ja ottaa etäisyyttä taustaväreineen ja rytmi-impulsseineen.

Erkki-Sven Tüür on ottanut haltuun runsaan valikoiman tekniikoita, ilmaisuja ja traditioita sekä jo nuoruudestaan lähtien yhteiskunnan vaihtuvien trendien todellisuuden. Koen usein, että hänen teoksissaan on verhottu orgaaninen ja lähes biologisten prosessien muokkaama periaate. Näin myös teoksessa Aqua, jossa jousisto siirtelee harmoniamassoja rinnakkaisliikkeinä kuin kylkiviiva-aistiaan hyödyntävä kalaparvi.

15-vuotiaan Felix Mendelssohnin sinfonia nro 1 c-molli päätti moniaineksisen konsertin, jonka Tapiola Sinfonietta ja Olari Elts luontaisella vaistollaan toteuttivat.