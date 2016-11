Klassinen Organo Novo -festivaali. Urkutaiteilija Barry Jordan Tuomiokirkossa. – Reger, Mainz, Kosviner. Jordan.

Jan Lehtolan perustama ja johtama Organo Novo -festivaali on tullut tiensä päähän. Lehtola on päättänyt, että kymmenes Organo Novo on myös viimeinen.

Juhlavuonna on tarjolla 13 konserttia Helsingin eri kirkoissa. Kaikkiin konsertteihin on ilmainen sisäänpääsy. Ulkomailta tulee viisi merkittävää urkutaiteilijaa. Ohjelma sisältää monia kantaesityksiä.

Voi ymmärtää, miksei Lehtolalla ole haluja jatkaa festivaaliaan. Barry Jordanin vaikuttavaan konserttiin oli kerääntynyt vain muutama urkumusiikin uskollinen ystävä.

Barry Jordan (s. 1957) on lähtöisin Etelä-Afrikasta, josta siirtyi 1980-luvun puolivälissä Eurooppaan. Vuonna 1994 hänet kutsuttiin Magdeburgin tuomiokirkon kanttori-urkuriksi.

Jordan aloitti konserttinsa Organo Novon tämänvuotisen teemasäveltäjän Max Regerin urkusonaatilla nro 2.

Jordan loihti Tuomiokirkon mahtavista uruista tumman, tuskaisella kromatiikalla ladatun, fantasiamaisen sointipauhun, jonka rakenne hahmottui samalla selkeästi.

Hetkittäin synkät pilvimassat avautuivat, ja ilmapiiri kirkastui. Valoa sonaattiin toi ennen kaikkea toisen osan Enkeli taivaan -koraali.

Philip Maintzin kantaesitysteos ferner, und immer ferner (kauemmaksi, ja yhä kauemmaksi) pohdiskelee maailmalle selkäänsä kääntänyttä Jumalaa. Se kasvoi kasvamistaan yhä ahdistuneemmaksi ja synkemmäksi sointivyöryksi ja -järinäksi.

David Kosvinerin Indelible traces tutkii kahdeksansävelisen asteikon ulottuvuuksia. Se on teoreettinen palapeli, älyllisesti leikittelevä, kepeä vastakohta edellisten teosten painavalle paatokselle.

Uskonnollinen mystiikka palasi Jordanin omassa kantaesitysteoksessa L’Estasi di Santa Teresia (Pyhän Teresian hurmio). Se ilmentää lempeästi sitä suloista tuskaa, jonka Jumalan rakkauden kokeminen synnytti Teresia-pyhimyksessä. Jotkut urkujen terävät akordit olivat kuin Jumalan kultaisen keihään pistoja Teresian sieluun.

Hannu-Ilari Lampila