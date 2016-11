Klassinen RSO Musiikkitalossa. Joht. Gustavo Gimeno, sol. Martin Grubinger, lyömäsoittimet. – Ives, Aho, Dvořák.

Harvoin sitä hätkähtää ihan oikeasti, kun teos alkaa. Sillä tavalla, että adrenaliinia vapautuu vereen. Mutta kun lyömäsoittaja Martin Grubingerin käsi osui djembeen Kalevi Ahon Sieidissä torstai-iltana, niin kävi.

Sieidi on vuonna 2012 Lontoossa kantaesitetty teos lyömäsoittimille ja orkesterille. Nimi on saamen kieltä ja tarkoittaa pyhää paikkaa. Nopeasti siitä on tullut yksi Ahon soitetuimmista teoksista, syystä.

Sieidi on harvinaislaatuinen teos paitsi soitinkokoonpanonsa – solisti soittaa muun muassa marimbaa, vibrafonia, djembeä, darabukaa ja tom-tomeja – mutta myös intensiteettinsä takia. Se on ehdoton, raju, mystinen, ritualistinen. Ja immersiivinen: lopussa ”sateen ropina” sulkee kuulijan sisäänsä.

Vaikka Sieidi on teos solistille ja orkesterille, torstaina mieleen tuli kamarimusisointi. Grubinger soitti taidokkaasti, eläytyen ja kuunnellen, Gustavo Gimenon johtama RSO hengitti saumattomasti yhteen. Lisää virtuositeettia nähtiin Planet Rudiment -encoressa, jossa Grubinger esitteli, millaisiin temppuihin rumpukapula vääntyy.

Ainoa harmittamaan jäänyt asia oli Sieidin esittely käsiohjelmassa. Viime aikoina keskustelu saamelaiskulttuurin hyödyntämisestä on käynyt kiivaana muun muassa Jenni Hiltusen Grind-videoteoksen takia. Siinä käytetään feikkisaamenpukuja väittäen, ettei teoksella ole mitään tekemistä saamelaisuuden kanssa.

Näin Aho ei väitä ja hyvä niin. Hän on viettänyt pitkiä aikoja Lapissa ja inspiroitunut. Inspiraation lähteestä jaetun tiedon soisi kuitenkin olevan pätevää ja ajantasaista.

Niissä harvoissa kohdissa, joissa teoksen nimen merkitystä avataan, se esitetään menneisyyteen kuuluvana asiana. Sieidin kerrotaan tarkoittavan ”muinaisten lappalaisten kulttipaikkaa”, vaikka pyhillä paikoilla on saamelaiskulttuurissa suuri merkitys yhä edelleen ja niiden suojelusta käydään keskustelua koko ajan. Lisäksi monet saamelaiset pitävät ”lappalaista” halventavana terminä.

Konsertin kaksi muuta teosta liittyivät ajankohtaisesti New Yorkiin. Konsertin aloitti Charles Ivesin vuonna 1906 säveltämä Central Park in the Dark, joka kuvaa sitä, miltä kaupunki kuulostaa kuumana kesäyönä keskuspuiston penkiltä muutama kymmenen vuotta ennen sävellyshetkeä.

Torstain esitys antoi paikoitellen vähän hiomattoman vaikutelman. Kontakti Gimenon ja orkesterin välillä ei näyttänyt toimivan yhtä hyvin kuin kahdessa muussa teoksessa.

Illan päätti Antonín Dvořákin New Yorkissa säveltämä, vuonna 1893 kantaesityksensä saanut yhdeksäs sinfonia Uudesta maailmasta. Vaikutteita Dvořák sai mustan väestön sävelmistä ja intiaanikulttuureista (Ives puolestaan Dvořákilta). Sinfonian ensimmäisen osan toinen teema kuulostaa hämmentävästi Swing Low, Sweet Chariot -hymniltä. Säveltäjä kielsi käyttäneensä melodioita suoraan.

Gimenon tulkinta ensimmäisestä osasta oli makuuni turhan hätäinen, rytmi juoksi alta pois. Olisin kaivannut lisää aikaa, pieniä suvantoja paahtamisen keskelle. Muissa osissa tilanne tasoittui. RSO soitti läpi sinfonian rouheasti.