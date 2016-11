Maailman suurimman metalliyhtyeen ongelma: Metallican faneille mikään ei riitä

Konsertti: Metallica levynjulkaisukeikalla Lontoon House of Vansissa perjantaina.

Levy: Metallica: Hardwired… to Self-Destruct. Blackened/Universal Music.

Nimi: Metallican levynjulkaisukeikka Laji: Metalli Esittäjä: Metalli Paikka: House of Vans

Lontoo. Äkkiseltään voisi kuvitella, että amerikkalainen metallilegenda Metallica olisi matkustanut Lontooseen esittelemään uutta albumiaan. Ensimmäistä kertaa kahdeksaan vuoteen yhtyeellä on kokonainen levyllinen tuoretta materiaalia, kun Hardwired… to Self-Destruct ilmestyi perjantaina.

Vaan ei. Levynjulkaisukeikkaa on ehtinyt kulua jo puolisen tuntia, kun solisti James Hetfield ottaa aiheen puheeksi, jopa hieman anteeksipyydellen.

”Tähän saakka meillä on ollut kivaa, onhan teilläkin?” hän kysyy alkukeikan klassikkoputken jälkeen — ja varoittaa kuulijoitaan. ”Nyt soitamme muutaman uuden kappaleen.”

Tänä iltana riskejä ei oteta. Uusia kappaleita kuullaan vain kolme, ja ne mahtuvat levyn kolmen parhaan kappaleen joukkoon: ensin kuullaan polveilevasti laukkaava Atlas, Rise! ja sitten upealla kertosäkeellä varustettu Moth Into Flame. Avauskappale, tyrmäävän kiivastempoinen Hardwired kuullaan vasta encoressa.

Se ei ole paljon mitään levyltä, jolla on kokonaismittaa peräti 87 minuuttia. Se ei ole paljon mitään keikalla, joka kestää kaikkineen pari tuntia.

Hetfieldin ja Metallican varovaisuuden ymmärtää.

Yhtyeellä ei ole mikään kiire treenata settiinsä kokonaista uutta levyä, sillä sitä yhtyeen yleisö ei ole tullut kuulemaan. Se haluaa 1980-luvun thrash-klassikkoja, ja niitä se etupäässä saa: The Four Horsemen polkaisee keikan kunnolla vauhtiin, Master of Puppets kirvoittaa kovimman mylläkän lavan edustalla ja debyyttilevyn Seek & Destroy saa päättää koko illan.

Yhtyeen nimeä kantavalta ”mustalta albumilta” kuullaan pakolliset hitit, mutta niistä hypätään suoraan tähän päivään, aivan kuin väliin jäävää neljännesvuosisataa ei olisi olemassakaan. Se on ollut Metallican suurimman menestyksen aikaa, mutta se on ollut myös etsikkoaikaa.

Yhtye on totisesti koetellut omia rajojaan ja myös alkuperäistä kuulijakuntaansa. Ollakseen maailman suurin metallibändi, Metallica on nykyään hämmästyttävän vihattu.

Jokainen uusi liike on saanut osan uskollisimmista faneista takajaloilleen ja syytösten lista on mittava: Metallica on kadottanut tyylinsä ja biisintekotaitonsa. Suunnannäyttäjä on pudonnut kelkasta ja jäänyt oman historiansa alle. Uudet laulut ovat vuoroin liian hitaita, liian kesyjä, liian monimutkaisia tai liian pitkiä.

Tuntuu kuin mikään ei riittäisi.

Kaiken tämän jälkeen on mielenkiintoista nähdä, miten Hardwired… to Self-Destruct otetaan vastaan.

Levy vastaa niin moniin fanien moitteisiin ja toiveisiin. Bändi peruuttaa nyt kohti menneisyyttään, ja riffit soivat taas vimmaisina ja jäntevinä. Mittaa yksittäisillä kappaleilla ja koko levyllä on yltäkylläisesti liikaa, mutta se ei kaada venettä.

Keikalla kuultu biisikolmikko on vakuuttavinta Metallicaa miesmuistiin, ja klassikkojen kannoille kiilaa myös päätöskappale Spit Out the Bone. Se on juuri sitä raskaalla kädellä survottua ja ylinopeudella rientävää thrashmetallia, jota on kaivattu.

Miten se uppoaa yhtyeen keskeiseen kuulijaryhmään, joka ei ole enää teini-iän ahdistamia karvapäitä vaan kunniallisia keski-ikäisiä kansalaisia? Onko suurin ongelma lopulta se, että kuulijat ovat muuttuneet vielä enemmän kuin Metallica?

Perjantai-illan levynjulkkareissa tällä ei tarvinnut vaivata päätä. Kellariholviin oli arvottu tuhatkunta lippua, ja Metallican näkeminen näin intiimeissä olosuhteissa piti saliin päässeet tyytyväisinä.

Pienellä lavalla Metallican taika on korostetusti laulaja-kitaristi James Hetfieldin käsissä. Hän kurkottelee lavalla kuin jäntevä gepardi, lauluääni on erinomaisessa kuosissa ja kädet tikkaavat riffejä päällekäyvällä tarkkuudella

Kitaristi Kirk Hammett keskittyy sooloihinsa, ja basisti Robert Trujillo vaanii taka-alalla päätään nyökytellen. Rumpali Lars Ulrich on tietysti oma lukunsa: hän on kekseliäs mutta jatkuvasti rajoilla. Välillä komppi kiilaa, ja vielä useammin se laahaa. Hänen tavaramerkkimäinen bassarisoundinsa on niin lujalla, että se on sotkea muut rummut allensa.

Toisaalta Ulrichin soitossa on myös jotain ainutlaatuista: jos hänen tilalleen kiinnitettäisiin koulut käynyt ammattisoittaja, Metallica menettäisi suorimman yhteyden alkuaikojensa thrash-estetiikkaan.

Mitä todennäköisimmin Metallica nähdään tulevalla maailmankiertueellaan taas Suomessa, jos ei ensi vuonna niin ainakin seuraavana. Tätä on siis luvassa: paljon vanhaa ja jonkin verran uutta mutta ei mitään siltä väliltä.