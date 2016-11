Rock. Blues Pills Circuksessa lauantaina.

Huomattavaa hypeä nauttivan ruotsalaisen Blues Pillsin Helsingin keikka paljasti, että teknisesti taitava ja tyylilajinsa muotoseikat hallitseva bluesrock-yhtye elää sisällön osalta yhä etsikkoaikaa.

Toisaalta yhtye on julkaissut vasta kaksi albumia, ja viime elokuussa ilmestynyt Lady In Gold on laulunkirjoituksellisesti jo iso harppaus verrattuna parin vuoden takaiseen debyyttalbumiin.

Arviolta noin kolmekymppisistä soittajista koostuva Blues Pills nuorennusleikkaa sarkaa, joka on viime vuosikymmeninä päässyt pahasti ukkoutumaan. 1960-luvun ja 70-luvun taitteen psykedeliassa kastettua valkoista hard- ja bluesrockia voi pitää myös modernin hevirockin musiikillisena alkujuurena.

Elävänä Blues Pillsin soitto ja estetiikka oli yhdistelmä aikakauden brittiläisiä ja yhdysvaltalaisia vaikutteita. Hienosti heittäytyvä laulaja Elin Larsson oli kuin skandinaavinen versio Janis Joplinista.

Larsson on vahva keulakuva, ja nousisi todennäköisesti tähdeksi missä tahansa yhtyeessä. Myös hänen lauluaan kuunteli mielellään, vaikkei tulisuudessa ihan Joplinin tasoille yllettykään.

Liki stoalaisesti esiintynyt kitaristi Dorian Sorriaux soitti näppärästi, mutta jakoi enemmän huomiota kitaralleen kuin yleisölle. Myös muu soittajisto toi enemmän mieleen jäyhän proge-ryhmän kuin enemmän bluesiin nojaavat hengenheimolaisensa.

Enemmän ongelmia tarjosi kappalemateriaali, joka heti avauksena kuultujen uuden levyn nimibiisin ja melodisesti dynaamisen, soul-vaikutteisen Little Boy Preachersin jälkeen junnasi liki saman tempon takomana läpi keikan, eikä levyversioiden nyanssirikkautta onnistuttu oikein tavoittamaan. Kokonaisuus olisi kaivannut enemmän encoren aluksi kuullun pianoballadi I Felt A Chancen kaltaisia tasapainottavia suvantohetkiä.

Ainakin toistaiseksi Blues Pills on enemmän muodollisesti pätevän osaamisen ja Larssonin väkevän esiintymisen kuin ikimuistoisten kappaleiden juhlaa.