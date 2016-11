ROCK. Bring Me the Horizon Jäähallissa.

Yhtyeen soittaessa sen taustalle heijastetaan kuvia hautuumaista, totalitaristista valtioista ja hurmoksellisista kansanjoukoista. Välillä välähtää teksti ”Heil.”

Sodat ja diktaattorit ovat tuttua, kulunutta kuvastoa raskaan musiikin maailmassa, mutta tällä kertaa nähdyn videon yhteys kuultuun kappaleeseen jäi epäselväksi – jos sitä olikaan.

Sheffieldistä kotoisin olevan Bring Me the Horizonin musiikkia kuvataan usein metalcoreksi, metallin ja hardcoren sulautumaksi. Vaikka kummankin genren uranuurtajia Black Sabbathista Dischargeen on tullut juuri Englannista, 2004 perustetun Bring Me the Horizonin musiikissa sen maanmiesten luomat vahvat perinteet eivät kuulu oikeastaan millään tavoin.

Sitä vastoin bändi on vuosikymmen debyyttilevynsä jälkeen heittänyt syrjään karkeampia vaikutteitaan siinä määrin, että välillä se kuulostaa poikabändiltä, jonka musiikkiin on lisätty särökitaraa tuomaan rajuuden vaikutelmaa.

Olisi kuitenkin väärin tuomita Bring Me the Horizon genrerajojen perusteella, sillä sen musiikki on varsin ennakkoluuloton otos melodista emo-hardcorea, ajoittaisia metalliriffejä, elektronista popmusiikkia sekä isoja kertosäkeitä. Ahkerasti Suomessakin keikkailut yhtye on varmasti tiedostanut, että vaikka se ei ole lähtökohtaisesti kovinkaan marginaalista musiikkia, liian ajanmukaisen soundin tavoitteleminen saattaisi ennemminkin karkottaa vanhat fanit kuin tuoda uusia.

Uusiutuminen on kuitenkin suosion puolesta kannattanut. ”Kuulin, että jotkut jonottivat lippuja keikallemme kaksi yötä”, laulaja Oliver Sykes kehui.

Bring Me the Horizonista on kuitenkin vaikea pitää toden teolla, eikä konsertti varsinaisesti muuttanut asetelmaa. Soundi kuulosti keikalla lähes yhtä keinotekoiselta kuin levyllä, ja toistuva nyanssiton paisuttelu sai koko paletin kuulostamaan pelkältä pintakiillolta.

Vaikka kappaleiden sovituksellinen keinovalikoima on keskimääräistä laajempi, säväyttäviä melodioita tai riffejä yhtye on kirjoittanut vähän.

Taustavideot sotineen ja susineen saivat show’n näyttämään pahimmillaan teennäiseltä, eivätkä bändin sanoitukset, kuten Doomedin angstintäytteinen vuodatus, muuta kokonaisuutta sen syvällisemmäksi.

Bändi itse jäi keikalla etäiseksi, mikä ei ainakaan auttanut heikosti puhutellutta konserttikokonaisuutta.