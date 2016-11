Klassinen Helsingin kaupunginorkesteri Musiikkitalossa, joht. Christian Schumann. Steven Isserlis, sello. – Stravinsky, Prokofjev, Šostakovitš.

Sergei Prokofjevin sellokonsertoista uljas Sinfonia concertante (1952) lukeutuu 1900-luvun sellokirjallisuuden keskeisiin teoksiin, kun taas harva tuntee sen alkuversiota, vuoden 1938 sellokonserttoa.

Merkittävässä roolissa konserttojen eri vaiheissa oli mestarisellisti Mstislav Rostropovitš, joka kaivoi alkuversion esiin, soitti sen ja vakuutti Prokofjevin muokkaamaan sen aiheista Sinfonia concertanten.

Brittiläinen selloguru Steven Isserlis on kuitenkin ihastunut juuri alkuperäiseen sellokonserttoon ja levyttänytkin sen äskettäin. Helsingin kaupunginorkesterin vieraana hän soitti juuri tämän alkuversion ja oli odotetun suvereeni sen tulkitsijana. Epäilemättä materiaali on vaikeaa, mutta kun soittajana on Isserlisin kaltainen taituri, kaikki vaikuttaa luontevalta.

Prokofjevin tyyli on totutun yllätyksellinen tässäkin teoksessa. Vaikka esimerkiksi pääteema tulee pian hyvinkin tutuksi, yllätyksiä piisaa pitkin matkaa. Sikälikin konsertto sopi hyvin konsertin muiden teosten lomaan.

Igor Stravinskyn Sinfonioita puhaltimille on kuin ketju toisiinsa linkitettyjä aihemoduleita, joista kuin ihmeen kaupalla syntyy luonteva kokonaisuus – epäilemättä Stravinskyn aina tunnistettavan säveltäjänäänen kannattelemana.

Dmitri Šostakovitšin ensimmäinen sinfonia on sinfonisempi sanan totutussa merkityksessä, jolla voidaan viitata vaikkapa pitkiin kehittelylinjoihin. Äkkivääriä yllätyksiäkin on, varsinkin teoksen alkupuolella, mutta toisaalta loppua kohti tunnelmat tiivistyvät.

Kaupunginorkesterin vierailijaksi pikakomennuksella kutsuttu Christian Schumann teki kelpo työtä. Sinfonian finaalissa Helsingin kaupunginorkesteri soitti yhteen saumattomasti kuin parviälyn ohjaamana.