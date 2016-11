POP 50 Vuotta Lovea! -konsertti Kulttuuritalossa

Suomen popmusiikin historiasta ei ole helppoa löytää verrokkia Love Recordsille. Muitakin ennakkoluulottomalla profiililla menestyneitä musiikkiyhtiöitä on ollut, mutta yksikään ei ole yhdistänyt samalla tavalla taiteellista ja poliittista elitismiä ja kaupallista menestystä kuin Love.

Nimi: 50 Vuotta Lovea! Laji: pop Paikka: Kulttuuritalo

Vaikka Loven tarina päättyi lopulta taloudelliseen romahdukseen, niin yhtiön tuotannon määrä, laatu ja monimuotoisuus on tehnyt siitä vahvan retrobrändin.

Tänä vuonna on muistettu Love Recordsin perustamisen 50-vuotisjuhlaa konserteilla ja vanhojen levyjen uusilla julkaisuilla.

Juhlahumussa ei tule heti mieleen, että 50 vuodesta peräti 37 on kulunut yhtiön konkurssin jälkeen. Loven elämän ovat turvanneet uudet sukupolvet, jotka ovat kuunnelleet yhtiön tuotantoa tuorein korvin, ottaneet vaikutteita ja tehneet sen innoittamana uutta musiikkia.

Torstaina Kulttuuritalolla järjestetystä 50 vuotta Lovea! -konsertista tuli kuitenkin aikalaisten kokoontuminen, niin solistien kuin yleisönkin osalta.

Nuoremmat olivat tällä kertaa läsnä lavalla säestämässä Loven vanhoja tähtiä. Kapellimestari ja kitaristi Lasse Sakara sekä jousisektion sovituksista vastannut Anssi Växby kuuluvat Love Recordsin jälkeiseen muusikkosukupolveen, Sannin yhtyeessä soittavasta kosketinsoittaja Saku Maristosta puhumattakaan.

Juhlakonsertilla oli mittaa: illan aikana kuultiin 35 kappaletta kymmenen solistivieraan esittämänä, ja kun illan päättänyt Kalliolle kukkulalle kajahti ilmoille, niin musiikkia oli kuultu reilusti yli kolme tuntia.

Näillä numeroilla olisi voinut syntyä jostakin toisesta aiheesta raskas ja sentimentaalinen seremonia, mutta 50 vuotta Lovea oli valtaosin hieno ja musiikillisesti kunnianhimoinen esitys.

Juhlavuoden aikaisemmat Love-konsertit Savonlinnan oopperajuhlilla ja Helsingin juhlaviikoilla ovat olleet ohjelmistoltaan ja konseptiltaan hieman erilaisia.

Kulttuuritalon konsertissa ohjelmisto oli koottu Loven hiteistä ja niitä esittivät muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta samat solistit kuin alkuperäisissä levytyksissä.

Pääpaino oli popissa ja progressiivisen rockin ja rhythm & bluesin yhdistelmässä.

Poliittisia laulujakin mahtui alkuiltaan muutama, ja varsinkin Sinikka Sokan laulama Oppimisen ylistys muistutti siitä, kuinka Loven vasemmistolaiset taistelulaulut jäivät parhaimmillaan elämään myös musiikillisista syistä. Lauri Porran notkea James Jamerson -henkinen bassolinja kuljetti kappaletta kuin juna hiljaista miestä eräässä toisessa Love-klassikossa.

Viimeisten Loven vuosien tuotantoa hallinnut punk jäi hieman etäisesti esiintyneen Pelle Miljoonan harteille. Väkivalta ja päihdeongelma -kappaleeseen hän sai puristettua raivoa, vaikka tempo olikin pari pykälää alkuperäistä verkkaisempi.

Hammond-urkujen taakse istahtanut Jukka Gustavson teki taas lihaksi entisen yhyeensä Wigwamin musiikin. Eikä pelkästään Losing Holdin progevyörytyksellä ja Lost Without a Tracen aikaa uhmaavalla kauneudella. Gustavsonin Wigwam-osuuden ja koko konsertin hienointa antia oli Wigwamin kaupallisen menestyskauden kappale Save My Money and Name.

Yhtye soitti henkeäsalpaavan kauniisti, ja alkuperäisversiosta poiketen soulmaisella svengillä.

Hämmentävällä vimmalla ja varmuudella Hammondiaan käsittelevä Gustavson taas on suomalaisen rytmimusiikin aarre. Hänenlaisiaan on harvassa koko maailmassa.

Loven vanhasta tähtijoukosta lavalla nähtiin Hectoria, Dave Lindholmia ja Remu Aaltosta lukuun ottamatta suurin osa elossa olevista. Remun paikkaa täytti illan rumpali Sami Kuoppamäki, joka lauloi Hurriganesin Get Onin oikeaoppisesti rumpujensa takaa.

1970-luvun suomenkielisestä pophittituotannosta muistuttivat Mikko Alatalo ja Freeman. Maarit Hurmerinta lauloi ensilevynsä kappaleita, samoin Pepe Willberg, jonka esittämä Raja oli illan kohokohtia.

Otto Donnerin säveltämässä ja Aira Sinervon sanoittamassa kappaleessa musiikillinen kunnianhimo ja poliittinen aihe kohtasivat toisensa erittäin ajankohtaisella tavalla. Ei ollut varmasti sattumaa, että Willberg valitsi juuri Rajan, jonka tekstissä puhutaan rintamalinjoista, vihasta ja siitä, kuinka ”jos et ole puolellamme olet meitä vastaan”.

Kun Willberg lauloi jylhällä ajan patinoimalla tenorillaan, että ”jokainen meistä on kuitenkin nostava harteilleen vastuun siitä mitä tapahtuu” oli ilmassa suuren kulttuuritapahtuman tuntua.

Sen jälkeen oli selvää, että näistä lauluista aika tuskin jättää seuraavan 50 vuodenkaan aikana.

Rio Gandara / HS

