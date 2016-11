Sibelius-Akatemia tuo yhteen Einojuhani Rautavaaran ja Engelbert Humperdinckin

Ooppera Joulun tarinoita: Hannu ja Kerttu sekä Tietäjien lahja. Sibelius-Akatemian oopperan tuotanto. Sibelius-Akatemian oopperaorkesteri, joht. Markus Lehtinen. Ohjaus Vilppu Kiljunen, visuaalinen suunnittelu Kimmo Viskari, valosuunnittelu Sirje Ruohtula, maskeeraussuunnittelu Tuija Luukkainen. Rooleissa Ylva Gruen, Alina Koivula, Samuli Takkula, Annika Leino, Marika Hölttä, Aurora Marthens, Elisabet Petsalo, Silja Aalto, Tiitus Ylipää, Visa Kohva ja Matias Haakana.

Tähänhän voisi vaikka tottua: uusi kuukausi, uusi ensiesitys. Sibelius-Akatemian ooppera esitti lauantaina Einojuhani Rautavaaran Tietäjien lahja -oopperan ensimmäistä kertaa näyttämöesityksenä – noin kuukausi sen jälkeen, kun Rautavaaran Kaivos-ooppera sai ensiesityksensä Budapestissä.

Kumpikin ooppera on nähty alun perin televisiotuotantoina. Kaivos oli kylläkin tarkoitettu normaaliksi näyttämötuotannoksi, mutta sellaista saatiin odottaa yli 50 vuotta televisiossa esitetyn kantaesityksen jälkeen. Tietäjien lahja (1994) on huomattavasti tuoreempi teos, ja sen Rautavaara sävelsi suoraan televisiolle. Se myös nähtiin tuoreeltaan 1990-luvulla, ja tuo Hannu Heikinheimon ohjaus on saatavilla videonakin, mutta oopperalavalle Tietäjien lahjaa ei ole ennen tätä tuotu.

Yhdistävänä tekijänä Kaivoksen ja Tietäjien lahjan näyttämöesityksissä on ohjaaja Vilppu Kiljunen. Koska Tietäjien lahja on lyhyt teos, vain noin 45 minuuttia, sen parina Sibelius-Akatemian tuotannossa nähdään Engelbert Humperdinckin (1854–1921) klassikko-ooppera Hannu ja Kerttu.

Kiljunen vielä upottaa Tietäjien lahjan keskelle Hannun ja Kertun tarinaa. Rautavaaran teos nähdään Hannun ja Kertun nukahtaessa metsään, joten sen voi ajatella heidän unekseen. Hieman kaukaa haettua se kylläkin on, sillä teoksilla ei nähdäkseni ole mitään yhteistä, eikä Kiljunen myöskään väkisin tee teoksille yhteisiä elementtejä.

Kumpikin ooppera saa vahvasti tyylitellyn ohjauksen. Hannu ja Kerttu alkaa näyttämökuvaltaan mustavalkoisena: Hannun ja Kertun perheen vaatteet ovat mustavalkoiset, enimmäkseen mustat ja goottihenkiset. Teoksen jälkipuoliskolla noidan talo on iloisen värikäs ja ilmapalloista rakennettu, samoin kuin noidan vaatteet.

Siinä välissä Tietäjien lahja hyppää 1970-luvun estetiikkaan. Rautavaara sijoitti amerikkalaisen O. Henryn novelliin sijoittuvan tarinan lapsuutensa Helsinkiin 1930-luvulle, Kiljunen taas siirtää sen 1970-luvulle. Siksipä Kimmo Viskarin suunnittelemassa visuaalisessa ilmeessä puvustus on 1970-lukulainen, ruskean ja sinisen runsaissa sävyissä.

Nuorenparin joulutarina tapahtuu heidän asunnossaan, jonka seinät tässä rakentuvat vanhoista tiskipöydistä. Erikoinen ratkaisu, mutta kierrätysestetiikassaan yllättävän toimiva.

Oopperaluokan nuoret laulajat osoittavat lupausta, vaikka kaikkien äänet eivät aina kantaneet orkesterin yli.

Erityisen vaikutuksen tekivät vahvoilla ja selkeäsointisilla äänillään Tietäjien lahjassa peruukintekijä Zoff Musunoffin roolin laulanut tenori Matias Haakana ja vuokraisäntä Herra Salomonin roolin laulanut basso Visa Kohva. Sopraano Silja Aalto lauloi kauniisti Minnan roolin ja mezzosopraano Elisabet Petsalo räväkämmin Saaban Kuningattaren luonneroolin. Baritoni Tiitus Ylipää oli uskottava nuoren Joelin roolissa.

Hannussa ja Kertussa Samuli Takkula lauloi vakaasti isän roolin. Hannu (mezzosopraano Ylva Gruen ) ja Kerttu (sopraano Alina Koivula ) täydensivät toisiaan sisaruksina niin laulullisesti kuin roolisuoritusten osalta. Myös Annika Leinon sopraano soi äidin roolissa kauniisti. Elisabet Petsalo pääsi myös Hannussa ja Kertussa irrottelemaan Noidan roolissa, Marika Hölttä ja Aurora Marthens tekivät kelpo suoritukset Nukkumatin ja Kastekeijun rooleissa.

Markus Lehtisen johtama Sibelius-Akatemian oopperaorkesteri paransi suoritustaan jatkuvasti illan edetessä. Varsinkin Hannun ja Kertun loppupuolella kuultiin komeaa soittoa.