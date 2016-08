Rap Tuuttimörkö: Kromihammas. Monsplta. ★★

Helsinkiläisräppäri Tuuttimörkö on tilastoharha. Kuva ihmistyypistä, joka on paperilla syrjäytynyt ja jonka suosikkisana on pitäisi, mutta vain siksi, että koko ajan kaikessa on tavoiteltava äärimmäistä viihtymistä.

Jos pätkätöissä käydään, se tehdään siksi, että voidaan matkustaa jonnekin kaukomaiden riippumattoon tai ostaa jonkin Supremen kaltaisen merkin T-paita, joka on varallisuuteen nähden aivan liian kallis. Kuten hän kakkoslevyllään itsekin ilmaisee: ”Hedonistinen elämäntapa ei kaipaa perusteluja.”

Kromihammas voisi asettua suomalaisen laiskuriräpin merkkiteosten jatkumoon Tuomion ja Koneen ja Stepan debyyttien perään, mutta kaikessa takakenoisuudessaan se on jämähtänyt yhteen ja samaan asentoon koko mitakseen.

Paras ja sävykkäin kappale Mä muutan Caliin on julkaistu jo kaksi vuotta sitten, syntikkafunkbiitit ujeltavat samanlaisina kappaleesta toiseen, ja vaikka Tuuttimörkö on suomiräppäri sujuvimmasta päästä, On totta -debyyttilevyn läppien arvaamattomuus on kadonnut. Nimittäin paradoksaalista kyllä, viihtymiseenkin voi suhtautua varsin vakavasti.