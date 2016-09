Rock Teenage Fanclub: Here. PeMa/Merge. ★★★★

Vuonna 1989 Glasgowssa perustettu Teenage Fanclub on lähes koko uransa ajan tasapainoillut marginaalisen kitaravallirockin/avantgarden ja kolmiosaisten lauluharmonioiden siivittämän melodisen voimapopin välillä. Tällä tavoin heidän ei ole koskaan tarvinnut pelätä myyvänsä itseään, mutta ovat päässeet nauttimaan tasaisesta kulttisuosiosta.

Heidän kymmenes varsinainen studioalbuminsa Here edustaa ehdottomasti helpommin aukeavaa melodista Teenage Fanclubia, mutta on samalla hiukan energisempi ja säröisemmin soiva kuin kuusi vuotta sitten ilmestynyt pohdiskelevan siisti Shadows.

Vaikka levyn puhti ei kestä aivan loppuun saakka, on sen alku niin puhdasta, tuttua Tennari-voimapoppia, että kuuntelukokemus täyttää sydämen lämpimillä uudelleentapaamisen tuntemuksilla.

Tätä Teenage Fanclubia olemme kaivanneet! Katkeransuloisia melodioita! Lempeällä säröllä soivia kitaravalleja! Karheanpehmeitä lauluharmonioita!

Levyn hienoimmat kappaleet (I’m In Love, The Darkest Part of the Night) ovat niin valoisia ja toiveikkaita, että psykiatri voisi määrätä niitä kuunneltavaksi masennuksesta toipuville potilailleen.