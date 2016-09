Kun Nick Cave esiintyi Suomessa kolme vuotta sitten, Helsingin yössä nähtiin korskean uhmakas, pitelemättömän raivokas ja salakavalan humoristinen laulaja. Skeleton Treellä tuosta uhosta on jäljellä vain sysimusta varjo.

Nämä ovat särkyneen miehen lauluja. Ne vievät syrjäisen teatterisalin pimeyteen, jossa Cave laulaa tuolilla istuen, katse alaspäin kääntyneenä ja itseensä käpertyen. Kuulijat pidättelevät kyyneliään, jotta eivät rikkoisi esityksen haurasta hartautta.

Avauskappaleen Jesus Alone avausrivi iskee kuin moukari. “Putosit taivaalta ja teit pakkolaskun kedolle Adur-joen lähellä”, Cave laulaa niin suoraan kuin pystyy. Vaikka yksityiskohdat eivät täsmää, kyse on hänen pojastaan, joka syöksyi kuolemaan pudotessaan Brightonin rantakalliolta vuosi sitten.

Nick Caven lähes 40 vuotta kestänyt ura on rakentunut elämän synkimpien tuntojen avaamiseen, mutta tämä on raskain rivi, jonka hän on koskaan kirjoittanut. Tällä kertaa se on henkilökohtaista.

Skeleton Tree ei palaa aiheeseen yhtä suoraan, mutta poikansa menettäneen isän tunteet tihkuvat läpi levyn.

Kauhu tulee keskelle elämän arkea. ”Halu tappaa tuntui pohjimmiltaan ylitsepääsemättömältä / olin niin allapäin supermarketin kassajonossa”, Cave laulaa keskellä levyn hiljaisinta kappaletta, Magentoa. Kontrasti on hyytävä.

Skeleton Treen lähes unenomaisesti väreilevät kappaleet ovat ääniraita tuskalle, ja niihin tarttuminen tuntuu tuskalliselta.

Bad Seeds pysyttelee taka-alalla, maalaa ilmavaa äänikudosta eikä edes vilauta raivoisampaa puoltaan. Etualalle nousee Caven tulkinta. Se on raastavampaa ja koskettavampaa kuin koskaan.