Brittiläisen Maya Arulpragasamin eli M.I.A.:n kiinnostavuus on huvennut selvästi kahden ensimmäisen albumin päivistä. Siksi ei suuremmin yllätä, että srilankalaistaustaansa esiin tuova ja poliittisen kapinahenkisesti virittynyt muusikko on maininnut viidennen albuminsa viimeisekseen.

Laulajan nimen takaperin kirjaavan levyn avausbiisi Borders oli videoineen pakolaiskriisiä kommentoiva pikkuhitti (”Boat people / What’s up with that?”). Blaqstarrin ja Skrillexin kanssa syntynyt Go Off onnistuu heiluttamaan päätä, mutta levyn edetessä tutun kuuloisia ideoita ja hokemia hyödyntävä musiikki herättää yhä selvemmin epäilyksen sen tarpeellisuudesta.

Kiivain taisteluhenki ja terävyys ovat ehkä pehmenneet, mutta niiden sekä terävimpien musiikillisten ideoiden puutteessa tulos vaappuu luonnosmaisen repaleisena.

Vuosikymmen sitten M.I.A. kuulosti hauskalta, räväkältä ja tuoreelta – nyt enää tutulta ja turhan maneeriselta.