Pop Ellinoora: Villi lapsi, Warner ★★★

Viisi vuotta sitten The Guardian -lehdessä lanseerattiin the new boringin, eli uustylsän käsite. Syystä: olivathan antiräväkät adelet, lauramarlingit ja edsheeranit juuri valloittaneet Britannian poppikentän.

Suomeen kaikki tulee myöhässä. Ellinooran Villi lapsi -debyytin taustalta ei voi olla kuulematta sellaisia uustylsyyden ikoneja kuin Coldplay, Of Monsters and Men ja vuosikymmenen takainen Scandinavian Music Group.

Villin lapsen lauluista kuusi on julkaistu singleinä jo aiemmin, ja sävellyksiltään se on harvinaisen onnistunut suomipop-debyytti. Lisäksi Ellinooran äänessä on poikkeuksellista jylyä.

Mutta viimeistely tahmaa. Jos puoliorkestraaliksi sovitetut biisit sopisivat parhaiten kirkossa soitettaviksi, tuotanto ei saa kuulostaa pahvilaatikolta. Lisäksi tekstit ovat kokoelma lukemattomuuden paljastavia eläinmetaforia, ilmeisimpiä lapsuusnostalgiakliseitä ja erinomaisia ehdotuksia perusteluiksi Ultra Bran suursuosion haitallisuudelle. Silti levystä välittyy niin vahva lupaus potentiaalista, että jatko kiinnostaa jo nyt.