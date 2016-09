Massiivisen Love Recordsin historiakokoelman tuorein osa kertoo maineikkaan levy-yhtiön kultaisista vuosista 1974-1976. Jos sarjan aiemmissa osissa on ollut mukana paljon kuriositeetilta kuulostavia arkistojen aarteita, niin tuoreessa kuuden cd-levyn boksissa on vankkoja todisteita siitä miksi Love oli 1970-luvulla tärkein kotimaisen rockin julkaisija.

Erityisesti vuoden 1975 singlet ovat kuin suomalaisen rockin historiankirjasta: Rock’n’Roll Bandin I’m Gonna Roll, Pave Maijasen Fever, Hurriganesin Roadrunner-albumilta julkaistuja singlejä, Mikko Alatalon varhaistuotantoa, Wigwamin ja Kasevan tunnetuimpia hittejä, Juice Leskinen & Coitus Intiä, Hectoria ja Rauli Badding Somerjokea.

Menestysvuosinaankin Love oli omalaatuinen ja laajalle levittäytynyt kulttuurialan yritys. Siksi Suomi-rock -kaanonin avainkappaleiden seassa on Tuulikki Elorannan iskelmiä ja Eero Avenin suomenkielinen versio Alvin Stardustin glamrock-hitistä You You You.