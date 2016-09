Laulaja-saksofonisti Saara Lehtomäen esikoissooloalbumin musiikillinen sokkeli on valettu pääosin 1940-50 -lukujen amerikkalaisen mustan musiikin varaan. Tyylillinen runsaus tekee debyytistä kovasti kilpaillulla kentällä tavallista piristävämmän: löytyy niin rhythm & bluesia, rock & rollia kuin kevyttä tanssijazziakin.

Nopeatempoiset tanssinumerot ja hitaat pikkutuntien sievistelyt ovat nätisti tasapainossa.

Albumin kaikki kappaleet ovat Lehtomäen ja kitaristi Markus Tiiron käsialaa. Sävellykset eivät riko rokkaavan uusvanhan r&b:n koventioita, mutta Lehtomäen erinomainen tulkinta ja Tiiron pehmeästi svengaava, vähintään yhtä paljon jazzista ja swingistä kuin varsinaisesta rock & rollista ammentava, kitaratyöskentely kannattelevat kuulijan mielenkiintoa läpi levyn.

Queen Or Your Heart on ensimmäinen suomalainen levy, joka on julkaistu vanhakantaisen rock & roll -genren arvostetuimpiin kuuluvalla, lontoolaisella Rhythm Bomb -merkillä. Pieni lajityyppipoliittinen saavutus sekin.