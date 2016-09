Jazz, laulu, soitinmusiikki Iro Haarla: Ante Lucem. ECM. ★★★★ Mats Eilertsen: Rubicon. ECM. ★★★★ Sinikka Langeland: The Magical Forest. ECM. ★★★★ Trygve Seim: Rumi Songs. ECM. ★★★★

Albumin kuolemaa on kuulutettu jonkin aikaa, mutta hautajaisiin ei kannata varautua vielä Suomessakaan – mikäli ammattilaisten arviointikykyyn voi luottaa. Viikko sitten julkaistussa Musiikkialan barometrissa yli puolet päätteli, että albumi on merkittävä formaatti myös tulevaisuudessa.

Pianisti Iro Haarlalle ja näille hänen norjalaisille kollegoilleen albumi on enemmän kuin merkittävä – oleellinen. Mutta he säveltävätkin sellaista jazz-lähtöistä ja tyylien välistä musiikkia, jota ei kannata eikä voi tiivistää muutaman minuutin hittimittaan.

Näiden julkaisujen albumimaisuutta korostaa vielä sama lähtökohta: kaikki ovat konsertin mittaisia tilaustöitä, ja Haarlan Ante Lucem omalla tavallaan suurin työvoitto. Norlannin oopperan sinfoniaorkesterin tilaama ja esittämä kokonaisuus voi avata myös Haarlan hymnimäistä ja hienovaraisesti hengittävää jazzia niille, jotka eivät löytäneet hänen samalle ECM-merkille tekemiään kvintettilevyjä.

Haarlan suomalais-norjalainen yhtye on myös osa valon ja valottomuuden taistelua tematisoivaa Ante Lucemia, mutta oleellisena osana teosta, ei täydentäjänä tai lisäkkeenä. Suurin solistinen rooli on saksofonisti Trygve Seimilla, jonka duduk-puhallinta muistuttava laulullinen ja pehmeä sointi on luotu näihin vahvojen luontokuvien sävellyksiin.

Omaääninen Seim on se säie, joka yhdistää saksalaisen julkaisijan ja tuottajan – ECM, Manfred Eicher – lisäksi basisti Mats Eilertsenin ja kanteleensoittaja-laulaja Sinikka Langelandin tilausteoksia. Jälkimmäisen The Magical Forest syventää aiemmilta levyiltä tuttua teemaa salaperäisellä folk-jazzillaan, jossa vilahtaa muutama suomenkielinen sana ja kuuluu suomalainen rumpali, Markku Ounaskari.

Myös Eilertsenin rumpali on suomalainen Olavi Louhivuori mutta verkkainen ja vahvojen melodioiden musiikki on urbaanimpaa sekä enemmän pohjoismaiseen jazziin sitoutuvaa. Eilertsen osaa lisäksi hyödyntää erinomaisesti seitsemää muusikkoaan, joita soitattaa eri yhdistelmissä.

Seimin oma tilaustyös Rumi Songs on silti odottamattomin kokoonpanolla, joka on myös omaperäisin: laulu, saksofoni, haitari, sello. Persialaisen Rumin runoihin perustuva kamarimusiikillinen laulusarja on erilaisine viittaukseen – chanson, tango, valssi – toinen suuri työvoitto, joka ei tyhjene hetkessä.