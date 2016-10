Blues/rock Honey B & T-Bones: Time Was. Tuohi Records. ★★★

Aija Puurtinen ja Esa Kuloniemi perustivat Honey B & T-Bonesin jo vuonna 1980. Se ei ole enää aikoihin soittanut puhdasta bluesia, vaikka Mississipin deltan juurevuuden voi yhä erottaa psykedelian, garagen ja muiden vaikutteiden seasta.

Puolet tällä viikolla ilmestyvän Time Was -levyn kappaleista on äänitetty Memphisissä Sun-studiossa, jota sanotaan rock-musiikin syntymäkodiksi. Levyltä tunnistaa helposti Honey B & T-Bonesin täyteläisen soinnin. Viisi vuotta sitten ilmestyneen Walking Witnessin veroinen täysosuma se ei ole, mutta hieman epätasaisenakin nautittava keitos. Ja parhaat biisit ovat todellisia herkkuja. One Day You Love Me kääntyilee notkeasti kuin kärppä. Kirkkaasti helisevä You Hang Me With Your Love kasvaa kosmisiin mittoihin, kun puhaltimet tulevat mukaan. Forest In The Water sykkii yllättäen reggae-kompilla.