Puhelaulu/runous Leonard Cohen: You Want It Darker. Columbia. ★★★★

Leonard Cohenin tuoreinta studioalbumia pohjusti The New Yorker -lehden erinomainen summaus hänen urastaan. Artikkelissa kerrottiin myös Cohenin nuoruudenrakastetulleen, norjalaiselle Marianne Ihlenille (1935–2016) heinäkuussa lähettämästä sähköpostista. Siinä Cohen toivotti syöpään kuolevalle hyvää matkaa ja kertoi tulevansa pian perässä, olevansa kurkotuksen päässä.

HS:n haastattelutuokiossa viime viikolla Cohen oli jo toista mieltä: ”Sanoin äskettäin olevani valmis kuolemaan, mutta olen aina ollut taipuvainen liioittelemaan tunnetilojani. Aion elää ikuisesti”, hän kertoi toimittajille Los Angelesissa ja toivoi tekevänsä vielä ainakin kaksi levyä, ”jos Jumala suo”.

Cohenin uran 21. lokakuuta ilmestyvä 14. albumi You Want It Darker on luopumisen runoutta. Nimimelodian lisäksi esimerkiksi Traveling Light avautuu tähän suuntaan.

Toisaalta: juuri luopumistahan Cohen on käsitellyt aina, vuonna 1967 ilmestyneestä Songs of Leonard Cohen -albumistaan lähtien. Mariannelle omistettu So long, Marianne oli mukana tuolla debyyttilevyllä.

Nyt, 82-vuotiaana, Cohenin sanoissa on entistä raskaampi paino. Niissä on itsetutkiskelua, ehkä katumusta, väärien valintojen punnintaa – ja rakkautta, valtavasti rakkautta.

Joidenkin laulujen, kuten nimimelodian riimejä voi sovitella maailman tilaan juuri nyt: A million candles burning/For the help that never came/ You want it darker/ We kill the flame.

Kertosäettä laulaa synagogakuoro, ja Cohen yhdistää hepreaa ja englantia: Hineni Hineni/ I’m ready, my Lord. Hineni Hineni tarkoittaa ”Tässä olen” mikä – kertoo The New Yorker – viittaa Abrahamin valmiuteen uhrata poikansa Iisak.

Raamattu, zen-buddhalaisuus, hindulaisuuden ydin; Cohen on tutkinut näitä kaikkia – ja toki hakenut myös vastauksia päihteistä. Tuore ihastus on kuulemma Châteu Latour -bordeaux.

Punaviinin aikaan saaman tajunnanlaajennuksen jakanee myös huomattavan laaja kuulijakunta, pimeinä iltoina.

Viittä luostarivuotta – ja managerin tekemää kavallusta – seurannut paluu on merkinnyt Cohenille mahtavaa luovaa nousua etenkin 2010-luvulla. Ja se jatkuu ja paranee.

Old Ideas (2012) ja Popular Problems (2014) saavat tässä painavan jatkon. Vakavuutta tuovat mainitun synagogakuoron lisäksi juutalaisen perinnemusiikin haikeuteen hienosti nojaava viulisti David Davidson sekä Patrick Leonard, jonka panos kanssasäveltäjänä on yhö tärkeämpi.

Levyn tuottanutta poikaansa Adam Cohenia Leonard Cohen kiittää levyteksteissä vuolaasti: ilman Adamia levy ei olisi kipeää selkää potevalta syntynyt.