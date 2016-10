Musikaali David Bowie: Lazarus Cast Album Columbia/RCA ★★★

Ennen tammikuista kuolemaansa David Bowie sai päätökseen Blackstar-albumin lisäksi musikaalin nimeltään Lazarus. Se jatkaa vuoden 1976 The Man Who Fell to Earth -elokuvan (silloin Bowien esittämän) päähenkilön Thomas Newtonin tarinaa.

Esityksen musiikkinumeroista koostuvalla levyllä loistavat etenkin naislaulajat. Cristin Miliotin laulama, raivokkaaksi yltyvä Changes saa vapisemaan. Sophia Anne Caruso laulaa kappaleensa (This is Not America, No Plan, Life on Mars) naurettavan hienosti. Iso osa lauluista on kuitenkin harmillisen uskollisia alkuperäisversioille, mikä on tylsää.

Varsinainen pihvi ovat kolme uutta Bowie-kappaletta (tosin Bowien itse laulamat versiot eivät olleet arvion kirjoitushetkellä saatavilla). When I Met You on kappaleista rallattelevin ja heikoin, mutta epätoivoinen No Plan on Bowieta haavoittuvimmillaan, ja Killing a Little Time on Bowieta raivokkaimmillaan.

Laulut tavoittavat sen, mikä David Bowien taiteessaan on tärkeintä. Bowie riistää elämästä arkisuuden ja vapauttaa kaavoista. Hän kutsuu uudistumaan, kyseenalaistamaan ja kokeilemaan. Nyt, viimeisen kerran, kutsuun on edelleen jännittävää vastata.