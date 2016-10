Rock Lemon Twigs: Do Hollywood. 4AD. ★★★★★

Vanhemmat, jotka ovat epäonnistuneet futishaaveissaan, seuraavat jälkipolveaan pallokenttien laidalla, mutta mitä tekee levylaulajana alisuoriutunut muusikko? Pakkaa kellarin täyteen instrumentteja ja päästää lapsensa irti. Jälki voi olla hurjaa, osoittaa Lemon Twigs.

Teini-ikäiset veljekset Brian ja Michael D’Addario osoittavat suvereenia osaamista lähes minkä tahansa instrumentin parissa, mutta vielä vaikuttavampaa on newyorkilaisten estottomuus lauluntekijöinä.

Do Hollywood luovii klassisesta 60-luvun rockista jykevään voimapoppiin ja armottomasta irrottelusta Broadway-musikaalien mahtipontisuuteen. Vallattomimmillaan yhden kappaleen sisällä, kuten singlelohkaisu These Words osoittaa.

Jos tänä syksynä tutustut yhteen uuteen yhtyeeseen, pidä huoli, että se on Lemon Twigs. Do Hollywood on moderni rockklassikko.