Pop Vesa-Matti Loiri: Pyhät tekstit. Warner. ★★

Vesa-Matti Loirin ura levyttävänä laulajana on ollut 2000-luvulla yhtä kulta- ja platinalevyjen putkea, oli hänen tulkittavanaan sitten lainakappaleita tai uutta tuotantoa.

Todennäköisesti myös uusi Pyhät tekstit kiinnostaa yleisöä. Varsinkin, kun 71-vuotias Loiri on ilmoittanut, että se jää hänen viimeiseksi levykseen.

Olisi tietysti täydellistä, jos se olisi Loirin uran paras albumi, mutta ei se ole.

Loiri on ollut aina tulkitsija, joka on parhaimmillaan tuonut uusia merkityksiä tuttuihin runoihin ja muiden aiemmin esittämiin kappaleisiin.

Nyt hän tulkitsee Timo Kiiskisen sävellyksissä tekstejä muun muassa Raamatusta, Koraanista sekä buddhalaisten, hindujen ja zarathustralaisten pyhistä kirjoituksista.

Albumin teemat ovat järkälemäisiä, mutta tuottaja Markus Koskinen on sovittanut musiikin mahdollisimman niukaksi.

Ilmavassa äänimaisemassa soivat usein vain sumuisesti sykkivät lyömäsoittimet sekä tremolon ja kaikujen läpi lepattavat kitarat ja baritonikitarat.

Näin laulujen tekstit ja Loirin ääni nousevat pääosaan. Samalla korostuu, kuinka Kiiskisen ja Loirin ponnisteluista huolimatta osa teksteistä soi yhä kirjallisen kankeasti. Niitä on vaikea olla vertaamatta Loirin vanhoihin Eino Leino -levytyksiin, joissa Leinon runot solahtivat luonnostaan osaksi musiikkia.

Mitä tutumpi teksti, sitä oudompi lopputulos. Kymmenen käskyä kuulostaa vähän Kim Lönnholmin Minä olen muistanut -hitiltä, ja Väinämöisen lähdön viisijakoinen kalevalainen rytmi on vieras nelijakoisessa poprytmissä.

Hienoja hetkiäkin on: muinaisegyptiläisen Kuolleiden kirjan teksteihin sävelletty Sydämeni on minun on dramaattinen laulu, jossa Loirin karhea ylärekisteri soi vaikuttavasti.

Avauksen suurassa Koraanin tekstiä tukee hypnoottinen nakutus ja kylmästi puhaltava urkuharmooni. Albert Einsteinin kirjeeseen perustuva Erillinen on tarttuvaa pohjoismaista kitarapoppia Kentin hengessä.

Levyn 78 minuutin kestossa on silti kolmannes liikaa.