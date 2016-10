Viihde Paula Koivuniemi: Duetot – Paula Koivuniemi. Warner. ★★★

Duettolevyt ovat siitä vänkä innovaatio levybisneksessä, että kun artisti on näyttänyt kyntensä jo kyllin monta kertaa solistina, duetointi jonkun toisenlaisen artistin kanssa tuo meininkiin uutta kulmaa kuin itsestään. Isoon musiikilliseen uudistukseen ei tarvitse ryhtyä.

Maailmalla kuuluisia duettolevyjä ovat tehneet muun muassa Barbra Streisand ja Tony Bennett. Suomessa duetointivaiheeseen asti on päässyt jo Robinkin.

Ja nyt myös oma diivojen diivamme Paula Koivuniemi. Hän saa rinnalleen yhdeksän eturivin mieslaulajaa Samuli Edelmannista Jari Sillanpäähän ja Pate Mustajärveen.

Duetot – Paula Koivuniemi on napakka ja viihdyttävä paketti. Aika ei käy pitkäksi, kun laulajat ja tyylit vaihtelevat raidasta toiseen.

Yhdeksän laulua on äkkiä kuunneltu, ehkä liiankin äkkiä. Niistä osa on tätä levyä varten tehtyjä, mutta myös muutama cover on mukana.

Laulut ovat enemmän duettokaverien kuin Koivuniemen näköisiä, miltei kliseisyyteen asti. Vesa-Matti Loiri saa hitaan, pohdiskelevan Charles Aznavourin slovarin, Tuure Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani vetäisevät perinteiset lattarirytmit.

Duetto Lauri Tähkänkin kanssa kuulostaa siltä, kuin se olisi miltä tahansa Tähkän soololevyltä. Mutta ei ole.

Levyn pakollinen bailausosio, Elastisen kanssa hassuteltu Tänään lähtee on väkinäisyydessään rehellisesti sanottuna kamala. ”Taksi alle ja bileet päälle” on lyriikkaa, joka ei ansaitsisi tulla levytetyksi.

Huippujakin silti löytyy.

Esimerkiksi Oma tie yhdessä Toni Wirtasen kanssa on mahdottoman vahva Leri Leskisen ja Matti Mikkolan sävellys, joka on varma hitti.

Michael Monroen kanssa Koivuniemi on löytänyt kaikkein voimakkaimman yhteisen taajuuden, mikä kuuluu lopputuloksen intensiivisyydessä. Leonard Cohenin Famous Blue Raincoat on sellaista tunnelmallista kähinää, että tekee mieli lähteä syleilemään ihmisiä tuonne lokakuiseen räntäsateeseen.