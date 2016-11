POP Robbie Williams: Heavy Entertainment Show. Columbia. ★★

Kuka muistaa yhtään Robbie Williams -laulua viimeisen kymmenen vuoden ajalta?

Veteraaniraikulipojan yhdestoista studioalbumi yrittää jälleen palauttaa laulajan täysveriseen showmieskantaan epäselvien popalbumien ja swing-trippien jälkeen.

Tulokset ovat valitettavasti niin hengettömiä ja jälkijättöisiä, että ilman merkittävää terästäytymistä kappaleet on tuomittu ensi elokuun Ratinan-konsertin laimeiksi välinumeroiksi.

Uudeksi Let Me Entertain Youksi tyrkyllä oleva nimikappale kaatuu muka näppäriin vitseihin, Prokofjevia sämpläävä Party Like a Russian yliyrittämiseen. The Killers -yhtyeen kirjoittama Mixed Signals olisi soinut koskettavammin säveltäjiensä tulkitsemana.

Motherfuckerin väljähtänyt jätkärock yrittää monistaa Robbien kulta-aikoja. Love My Life on niin lattea ripittäytymisnumero, että herää kysymys onko kyseessä korkeamman tason ironiaa vai pelkkää seniiliyttä.

Helsingin areenalla 2003 Williams oli jälkibrittipopin vetreä kuningas.

Nyt pinnallisen nätti tulos muistuttaa nokkakärryillä vahakabinetista tuupatun kopion esittämää.