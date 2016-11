POP Kaija Koo: Sinun naisesi. Warner. ★★★

Kaija Koo on ollut viime vuosien musiikillaan naisten ja naiseuden puolestapuhuja, varsinainen naisten voimaeläin. Rooli löytyi hiljalleen 2000-luvun myötä samalla kun laulaja vaihtoi perusiskelmän diskorockiin ja kun lauluntekijät nuortuivat.

Milloin vahvan, milloin avohaavoilla olevan keski-ikäisen naisen suulla nykyaikaista poprockia laulava ihminen on ollut vastaus kysyntään. Tätä on selvästi kaivattu, ja se on näkynyt Koon koko ajan kasvaneessa suosiossa. Nimenomaan naiset ovat ottaneet hänet omakseen.

Uusin levy Sinun naisesi jatkaa samalla teemalla. Se on oikea naisten selfhelp-opas.

Nykyään niin suosituilla eturivin lauluntekijöiden biisileireillä on syntynyt sanoituksia, joiden viestit ovat ymmärrettävissä hyvin selvästi. Eli: olet hyvä sellaisena kuin olet, älä anna vaan ota, ”on turha miettii, paina lisää liekkii”.

Hillitse itsesi -laulussa huomautetaan myös naisille yleisestä kiltin tytön syndroomasta, joka piilottaa aidon ihmisen hillityn kuoren alle. Ei näin, arvon leidit!

Sinun naisesi taas on suora huuto miehille. Nainen ei kaipaa suojelijaa eikä holhoojaa. Hänessä on voimaa, eikä häntä kannata yrittää muokata.

Lyriikat tuntuvat hetkittäin banaaleilta, mutta silti ne ovat levyn kiinnostavinta osaa. Niiden sisältö tuntuu laulajalleen hyvin omakohtaiselta. Juuri siksi niitä on pakko pysähtyä kuuntelemaan.

Sen sijaan musiikillisesti levy on tasapaksu. Rytmisesti tampataan tasamaata kappaleesta toiseen, melodia- ja harmoniapuolellakin pystytellään mukavuusalueella.

Nää yöt ei anna armoo -kappaleessa käväisee fiittaamassa Cheek, mutta epäselväksi jää, miksi. Mitään lisäarvoa hän ei kappaleeseen tuo.

Parhaiten nousee edukseen Lasse Kurjen, Kari Haapalan, Ellinooran ja Kaija Koon itsensä kynäilemä Joku jonka vuoksi kuolla. Dramaattinen ja rauhallinen slovari tuo hengähdystauon ”bailubiiseihin” sekä hetki hetkeltä rasittavammaksi käyvään meluavaan elektroniseen soundiin ja raisuun biittiin.

Melodiassa on jopa erikoista aasialaisvaikutetta, mutta vielä hätkähdyttävämmät ja painavammat ovat sanat. Hyväksi käytetään jopa kirosanaa.

Tämäkin levy eittämättä myy. Silti toivoisi, että seuraavalle levylle voitaisiin jo keksiä jotain ihan erilaista. Sinun naisesi on samoine tuottajineen ja soundeineen kuin kaksi vuotta sitten ilmestyneen Kuka sen opettaa -levyn toisinto.