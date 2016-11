Rock. Mikko Joensuu: Amen 2. Svart. ★★★★

Indierockia tekevän Mikko Joensuun Amen-albumisarjan toinen osa soi suuremmin ja sähköisemmin kuin keväällä ilmestynyt Amen 1. Joensuun mukaan levyt kuvaavat prosessia, jonka hän kävi läpi luopuessaan helluntailaisesta uskonnollisuudestaan.

Amen 2 on edeltäjänsä tavoin epätyypillinen suomalainen indielevy. Varsinkin musiikin ytimessä oleva hengellisyys on harvinaisempaa.

Amen-levyjen soinnin juuret ovat Yhdysvalloissa, mutta lähempänä vertailukohtana Joensuulle on brittiläinen Jason Pierce, joka päätyi Spiritualized-yhtyeessään hieman samantyyppiseen ilmaisuun.

Amen 2 on hieno albumi, eikä se suurista aiheistaan huolimatta kuulosta raskaalta. Sunshinessä kilkuttava boogie-pianokuvio on suorastaan humoristinen.

Kohokohta on There Used to Be a Darkness, jonka jymisevä svengi ja notkea glamrockmainen popmelodia vievät kevyesti mennessään 11 minuutin ajaksi.