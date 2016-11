Jazz, soul Mikko Helevä: Hands-on Hammond. Siba Records. ★★★ Jari Perkiömäki: Organic Baritone Quartet. Fredriksson Music. ★★★

Lehtori ja urkuri Mikko Helevä valmistelee aiheesta ”Hammond-urut jazzmusiikin eri yhtyemuodoissa” tohtorintutkintoa, josta Hands-on Hammond on yksi osa. Tämä oma ensilevy on silti enemmän kuin opinnäyte, sillä sen yhtyeen eli The Bronson-trion – urut, sähkökitara, rummut – juuret ulottuvat 15 vuoden taakse.

Viileällä tyylikkyydellä vähitellen sytyttävä ja omiin sävellyksiin painottuva Hands-on Hammond ei avaa tohtorintutkinnon otsikkoa kokonaan, mutta osoittaa kaikinpuolista perehtyneisyyttä aikojen koettelemaan sekä edelleen mukavasti imaisevaan groovejazziin.

Helevä herättelee 1960-luvun sielukkuutta erinomaisesti myös Suomen ensimmäisen jazztohtorin Taideyliopiston rehtorin Jari Perkiömäen levyllä Organic Baritone Quartet, jolla samankaltaisen kolmikon solisti on nimen mukaisesti baritonisaksofonisti. Poikkeuksellinen yhdistelmä tuoreuttaa samalla peruslähtökohtaansa rouheampaa ja monipuolisempaa groove-musiikkia, joka on pääosin myös Perkiömäen omaa.