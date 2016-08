Baletti Romeo ja Julia Suomen kansallisbaletissa Koreografia Natália Horečná. Musiikki Sergei Prokofjev, lavastus ja puvut Christiane Devos, valaistus Mario Ilsanker. Julia Linda Haakana, Romeo Ilja Bolotov, orkesterin johto Pietro Rizzo. ★★★

Shakespearen Romeo ja Julia on yksi kirjallisuushistorian väkevimpiä rakkaustarinoita. Sergei Prokofjevin tilaustyönä sävelletyn Romeo ja Julia -baletin ensi-ilta oli Kirovin baletissa 1940. Sittemmin se on yksi eniten versioiduista klassikoista. Tunnetuimpia ovat John Crankon (1962) ja Sir Kenneth MacMillanin versiot (1965).

Natália Horečná on itse tanssinut John Neumier’in Romeossa ja Juliassa. Omassa koreografiassaan Horečná on halunnut irtautua klassikkotraditiosta. Teos alkaa Romeon, Ilja Bolotov, pistäessä tupakaksi.

Kolmen näytöksen sijaan teos on tiivistetty kahteen. Sävellys on pilkottu ja tutut teemat liitetty tarinaan uudella lailla. Alku räjäyttää Pietro Rizzon johtaman, komeasti soivan orkesterin tehot esiin Herttuan käskyn myötä. Jylhä Ritareiden tanssi ei marssita pöyhkeää hoviväkeä juhliin, vaan saa uuden merkityksen verisen katutappelun kuvittajana. Kiinnostava muutos, joka toimii.

Sukujen vihanpidon ja rakkaustarinan rinnalle nousee abstrakteja elementtejä, kuten kuoleman linnut, 1500-luvun commedia dell’arte-seurue ja vartalonmyötäisissä trikoissa esiin lipuvat henget – lihallisuuden ja korkeamman todellisuuden yhdistävä duettopari.

Lopputulos on monikerroksinen verkosto, jossa alkuperäisdraaman psykologinen vahvuus liudentuu yleviin sfääreihin kurkottavan tulkinnan alle. Hyörinän keskeltä tekee tiukkaa löytää punainen lanka. Kansaa halkaiseva vihanpito kapenee kuuden nuoren miehen leikkisäksi uhoksi, josta on vaikea erottaa sukuriidan osapuolia. Vasta lopussa, Veronan prinssin, Gabriel Davidssonín hurja soolo, muistuttaa tragedian yhteiskunnallisesta puolesta.

Horečnán liikekieli on leiskahtelevaa, kirmaavaa, pyörähdyksiä ja nopeita kehon taitoksia ja venymisiä vaativaa. Parhaimmillaan se on energistä, eteenpäin ja lujasti ylöspäin pyrkivää. Heikoimmillaan suttuista neo-klassismia, kuten hän on tyyliään määritellyt.

Liike korostaa eläytymistä, joka onnistuu tanssijoilta sukkasillaankin pientä ryhmäkohtausten epätasaisuutta lukuun ottamatta. Ongelmallista on koreografian samankaltaisuus, oli kyseessä isä Lorenzo, intensiivinen Thibault Monnier, viehkot Julian ystävättäret tai vinhasti pyörivä kansa.

Huippuhetkiä ovat alun latautunut joukkokohtaus, Julian äidin, Ira Lindahlin, ruumista repivä surusoolo, Mercution, Antti Keinäsen, hermoherkkä tulkinta sekä Romeon ja Julian rakkauden hurma. Kuin toisilleen luodut lapsenomaisen raikkaat Ilja Bolotov ja Linda Haakana tavoittavat rakastumisen ihmeen taidolla ja samalla liikkeen spontaanin sykkeeseen heittäytyen.

Sen sijaan, että tanssi veisi tarinaa eteenpäin, elementit tekevät tungoksen, ja ydinsanoma kärsii. Huudahdukset, tuulikone, pahvirekvisiitta ja taustakankaalta karahtava ratsu tuo mieleen 1980-luvun tanssiteatterin. Liehuvat puvut peittävät liikettä ja täyttävät lisää näyttämöä.

Veronan tilalla on toisiaan tuijottavat kotkanpäät ja toista näytöstä valaisee valtaisa valoristi. Sen hehku ei riitä nostamaan esiin kuolemakohtausta, joka häviää näyttämön takanurkkaan. Ratkaisu etäännyttää tunteet. Tarkoituksellako?