Tanssi Michaela – The Queen of Fucking Everything. Unelmointi, kokonaissuunnittelu, koreografia, sanoitus, esiintyminen Laura Pietiläinen, liikemateriaali ja esiintyminen Pietari Kärki, Mikko Maikkonen, Iiro Näkki, Johannes Purovaara. Skenografia Veera-Mari Murtola, valosuunnittelu Anna Pöllänen, pukusuunnittelu Suvi Matinaro, videosuunnittelu Juhani Haukka, kuoro Fred Baube, Markku Haapaniemi, Jaakko Kaartinen, Jari Kovalainen, Anniina Mustalahti, Salla Oinas, Freia Stenbäck, Kristiina Rajamäki, Jenni Tuulasjärvi, Iina Ukkonen. Zodiak Stage.

Michaela – the Queen of Fucking Everything -esityksen jälkeen tekee mieli sanoa, että tähti on syntynyt.

Laura Pietiläisen suunnittelema kokonaisuus on hänen esittämänsä Michaela-tähden kasvukertomus, jossa kurotetaan lapsuuden puhtaasta esiintymisen ja luomisen riemusta kohti tähteyttä.

Michaela on poneista pitävä tyttö, joka runoilee, laulaa, soittaa ja tanssii mielellään. Miten säilyttää esiintymisessä kaikkein tärkein ja helpoin – ja samalla se kaikkein vaikein eli vilpittömyys ja puhdas antaminen?

Michaela kertoo kasvustaan tähteyteen musiikkivideomaisten kohtausten kautta, yhdessä Universumin neljän kuumimman miestanssijan sekä kuoron kanssa. Esitys sisältää sekä tankotanssia, pin up -tyttömäistä keikistelyä että äärimmäisen esoteeristä hapuilua kohti jotain suurempaa henkistä yhteyttä.

Michael Jackson ja Beyoncé ovat Michaelan ilmiselviä inspiraation lähteitä. Samalla esitys kurottaa kielen ja liikkeen ja yhteiskunnan suhteita pohtiessaan hyvin samantapaisiin kysymyksiin kuin kotimaiset nykyrunoilijat.

Miten löytää kieleen ja liikkeeseen mitään omaa, kun kaikki on ilmaistu tietyn tuotteistavan ajattelun läpi?

Michaela menee suoraan päin nykyajan tuotteistettua ja läpikaupallistettua kulttuuria. Ennen esitystä yleisö voi esimerkiksi valita lempituoksunsa neljästä Michaelan lanseeraamasta parfyymista, kuten ”Sweet sensuality”:sta tai tuoksusta ”Fucking free from everything”.

Kokonaisuus muovaa popkuvastoa mielikuvituksekkaasti. Anna Pölläsen ja Veera-Mari Murtolan luomat tilat, kuten catwalk ja pinkki tankotanssisali sekä Suvi Matinaron futuristinen pukusuunnittelu luovat installaatioita kaikille aisteille. Esimerkiksi Michaelan kristallinen juhlapuku on kuin elävä jääveistos.

Michaela on myös feministinen päällekirjoitus tähden syntytarinasta. Nyt naistähti ei tuhoudu vaan saa kimmeltää ja hehkua ikuisesti. Lopuksi, kun Michaela-tähti on syntynyt, ikkunasta saapuu kolme pientä tyttöä kauriinsarvet päässään tervehtimään idoliaan. Hyvän kiertokulku jatkuu.

Laura Pietiläinen on vahva oman tiensä kulkija, mutta sanan ”vahva” käyttäminen tuntuu hänen kohdallaan epäonnistuneelta. Pietiläisen esiintymisestä puuttuu manipulatiivisuus ja vahvuuteen useimmiten liitettävä painostava vallankäyttö. Esitys pikemminkin säteilee vahvaa intuitiota, kykyä asettua yhteyteen yleisön kanssa yhteyteen, josta syntyy aaltoja, pyörteitä, väristyksiä.

Mitä hän seuraavaksi heijastaa? Mihin intuitio vie?

Sitä on mahdotonta ennustaa, mutta selvää on, että Michaela-tähti esiintyy tulevaisuudessakin esiintymään haavoitetuille ja särkyneille.