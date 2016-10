Tanssi Concerto under Waterlilies. Kantaesitys Kiasma-teatterissa. Koreografia Elina Pirinen, teksti Heidi Väätänen, valo- ja tilasuunnittelu Heikki Paasonen ja Jani-Matti Salo, äänisuunnittelu Paul Riikonen, pukusuunnittelu Kaisa Kemikoski, Pirinen ja Väätänen.

Concerto under Waterlilies -esitys lataa heti alkuun naurettavan ja samalla sydäntä särkevän näyn itseään brändäävistä nykyihmisistä, jotka epäonnistuvat yrityksissään kerta toisensa jälkeen.

Concerto under Waterlilies Laji: tanssi Paikka: Kiasma-teatteri Rooleissa: Aleksi Holkko, Suvi Kemppainen, Elina Pirinen, Heidi Väätänen, Niko Hallikainen, Pauli Riikonen Musiikki: Rahmaninov: Pianokonsertto n:o 2 Koreografia: Elina Pirinen

Kiasma-teatterin näyttämön lattia on kanariankeltainen ja näyttämön vasemmalla sivulla on muovimukeista rakennettu pyramidi. Muikeissa on keltaista juomaa. Näyttämöllä vääntelehtii, höpisee ja toljottaa kolme ihmistä – Alex, Summer ja Elaine – joilla on kaikilla yllään paidat, joissa on Claude Monet’n lumpeiden kuvia printtinä. Äänimaisema on jylhän romanttinen.

Koreografi Elina Pirisen ja dramaturgi Heidi Väätäsen yhteistyössä on jälleen syntynyt teos, jossa suuri venäläinen sävellys ja nykyaikainen esittävä taide keskustelevat. Iätön ihmisyyden kauneuden ja syvyyden kuvaus kohtaa epävakaan nykyihmisen olotilan.

Rahmaninovin toiseen pianokonserttoon pohjautuva Concerto under Waterlilies on itsenäinen jatko-osa muutaman vuoden takaiselle Personal Symphonic Moment -teokselle, jonka pohjana oli Leningrad-sinfonia. Se oli luusereiden juhla voittajien maailmassa.

Myös Concerto under Waterlilies kuvaa nykyihmisen kommunikoinnin häpeää, infantiiliutta ja kaikkea sellaista, jonka suurin osa ihmisistä haluaisi piilottaa, mutta jotka kuitenkin tekevät ihmisestä kokonaisen, syvän ja arvokkaan.

Virheet, rosot, sattumat ja sekoilut siivittävät kolmen älykön menoa ( Aleksi Holkko, Suvi Kemppainen ja Elina Pirinen ). Vaikka esitys kuvaa itseään esittävää ja itsestään hypertietoista ihmistä, se myös koko ajan murtaa superindividualistista nykyihmistä.

Pirisen ja dramaturgi Väätäsen kyky löytää sopimattomia eleitä ja sanoja ja totutuista tavoista poikkeavia liikeratoja on parhaimmillaan aivan ilmiömäistä. Välillä tarvitaan vain tuskainen katse, välillä itseensä käpertyminen ja autistinen kouristelu. Välillä se on tuijotus, hymy tai käsien vääntely.

Esiintyjät tulkitsevat sekä sävellystä että Väätäsen tekstiä koko varatalollaan. Concerto under Waterlilies viittaa surutta romantiikan aikaan, impressionismiin ja psykoanalyysiin. Esitys kuljettaa yleisöä kuin varkain pinnan tarkastelusta kohti mielen syvyyksiä ja mielensisäisiä kuvia.

Teos esittää myös vastalauseensa elämälle, joka on pelkkää oravanpyörää siten, että esiintyjät esittelevät elämäänsä listoina. Esiintyjien kommunikaatio muistuttaa somekeskustelua. Pirisen esittämä hahmo esimerkiksi tykittää litaniaa ystävistään, joiden pitäisi mennä psykoanalyysiin ja parantua.

Lopuksi näyttämölle astelevat vielä psykoanalyytikot Charles, Jürgen ja Jody, joiden ajatteluun esiintyjät ovat kiintyneet ja jotka ovat ikään kuin tae siitä, että ihminen on muutakin kuin pintaa.

Concerto under Waterlilies miltei hengästyttää taidehistoriallisilla viittauksillaan typistymättä kuitenkaan namedroppailuksi tai älykkyystestiksi. Rahmaninovin konserton ruumiinavauksessa on hienoa myös se, että historiaan voidaan luoda elävä suhde muutenkin kuin kuvittamalla sitä realistisesti.

Teos näyttää, että ihmisen ymmärtäminen nykyistä syvempänä, laajempana ja ylipäätään arvokkaampana on elämän elinehto.

Pirisen eetos virtaa jälleen väkevänä. Sen vietäväksi heittäytyy mielellään.