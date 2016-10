Nukketeatteri Sampon hieno esitys näyttää, mikä saa pakolaisen jaksamaan ja jatkamaan

Nykysirkus. Cirque des Puces & En Vôtre Compagnie: Visa - sanaton näytelmä. Vierailuesitys Nukketeatteri Sampossa. Esiintyjät Amandine Doat, Cécile Guillot Doat ja Tomas Takolander, ohjaus Jean-Marie Doat, musiikki Tomas Takolander, koreografia Amandine Doat, valosuunnittelu Frédéric Stoll.

Mikä saa pakolaisen jaksamaan ja jatkamaan? Toivo. Ilman sitä ihminen on kuollut, vaikka ruumis eläisi. Enemmän ajan hermolla ei voisi olla ranskalais-suomalainen vierailuesitys Visa - sanaton näytelmä. Se yrittää vangita pakolaisleirin synkkyyden ja toivon synteesin nimensä mukaisesti ilman sanoja. Sitä on usein pakolainenkin – ilman sanoja ja kieltä.

Täytyy myöntää, että itse katsojana tarvitsin niitä sanoja. Ilman tarinaa taustoittavaa käsiohjelmaa tulkinta olisi voinut lähteä aivan mille urille hyvänsä. Käsiohjelman avulla tarina kuitenkin lähti lentoon ja alkoi kehittyä katsojan päässä jättäen vapaat kädet merkitysten etsimiseen. Symboliikka suorastaan huusi tulkitsemista.

Television uutiskuvissa näemme epätoivoisia ihmisiä täyteen ahdetuissa, uppoavissa veneissä. Monet hukkuvat. Ne, jotka pelastuvat, saavat kokea olevansa epätoivottuja, rujoja kauneusvirheitä.

Uutiskuvat syyllistävät, mutta lopulta niihin turtuu. Cirque des Puces ja En Vôtre Compagnie herättelevät katsojaa kokemaan uutisvirran valikoidun massaharhan uudestaan viemällä pakolaisuuden yksilötasolle vain kolmen esiintyjän voimin, tyylitellysti ja hyvin niukoin elementein. Esitys ei mässäile itkulla ja kauhulla, vaan kurkistaa melkeinpä lakonisesti omilla rajoillaan – fyysisesti ja henkisesti – tasapainoilevan ihmisen mieleen. Siellä ainoa ravinto on toivo. Ilman sitä on yhtä kuollut kuin he, jotka hukkuivat.

Visa yhdistää tanssin, nukketeatterin ja sirkuksen kokonaisuudeksi, jossa taiteenlajien alkuperät hämärtyvät ja muodostavat uuden esitystavan. Ei nähdä Kasper-käsinukkeja, vaan risuja ja repaleista muovia. Näkymätön käsi nostelee ja laskee puomeja, jotka muodostavat rajoja tai peräti muureja pakolaisen tielle.

Ihmisen päälle kasataan kuolleita oksia kuin joku ylempi katsoisi, kuinka suuren taakan tämä voi kantaa. Näyttämöllä tämä tapahtuu fyysisesti, mutta sama painolasti on ehkä vielä pahempana mielessä.

Pakolaisleiri on pelastus ja vankila. Esityksessä myrsky ja katastrofi toistuvat eri muodoissa. Musta muovi peittää valkoisen maan kuin öljylautta merellä, tappaen kaiken elävän. Hahmot kyhäävät muoviresusta ja bambutikuista itselleen teltan, turvaa muistuttavan kodintyyppisen. Senkin myrsky repii.

Myrskyn riepottelema valkoinen materiaali näyttäytyy paitsi hyisenä, uhkaavana piiskana, myös muiden ihmisten inhona tai julmana välinpitämättömyytenä, vähättelynä tai jopa halveksuntana, jota olosuhteiden uhrit eivät olisi ansainneet. Kylmä viima iskee luihin ja ytimiin yleisössäkin.

Mutta se toivo, siellä se elää. Tässäkin esityksessä lumi saattaa muuttua ystäväksi ja leikkikaveriksi, ainakin mielikuvituksessa. Niin ikään toivoa on Tomas Takolanderin musiikissa, jonka yhden miehen gamelan-soundi hivelee lempeydellään.

Mitään ratkaisua ei esitetä. Sellaista ei reaalimaailmassakaan liene odotettavissa.