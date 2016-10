Baletti Liisa Ihmemaassa Suomen kansallisbaletissa. Koreografia Jorma Elo, lavastus ja puvut Robert Perdziola, valaistus ja projisoinnit Mikki Kunttu, animaatiot Petri Sarkkia, musiikinjohto Philippe Béran, rooleissa mm. Salla Eerola, Michal Krcmar, Frans Valkama, Xiaoyu He, Samuli Poutanen, Mea Penttinen, Arne Estlander, Jani Talo, Hanako Matsune, pianosolisti Anna-Maaria Oramo, klarinettisolisti Tuulia Ylönen, oboesolistit Nicola Bell ja Ivan Sherstnev. Ensi-ilta Suomen kansallisoopperassa.

Suomen kansallisbaletti on saanut uuden koko perheelle sopivan satubaletin Lumikuningattaren ja Pähkinänsärkijän rinnalle. Kyseessä on aivan uusi tuotanto: Liisa Ihmemaassa on tilattu Bostonin baletin nimekkäältä koreografilta Jorma Elolta. Odotukset olivat ehkä siksi myös liian korkealla.

Liisa Ihmemaassa Laji: Baletti Paikka: Helsingin kansallisbaletti Rooleissa: Salla Eerola, Michal Krcmar, Frans Valkama, Xiaoyu He, Samuli Poutanen, Mea Penttinen, Arne Estlander, Jani Talo, Hanako Matsune Musiikki: Bach, Beethoven, Händel, Grieg, Mendelssohn, Haydn, von Weber, Berlioz Koreografia: Jorma Elo

Mietin, mikä esityksessä mättää. Kaikki on ihan siistiä. Nähdään porvarisperhekuvaelmaa Liisan kihlajaisista. On Valkoinen kani, ilkeä Herttakuningatar sekä koominen pari Tittelitom ja Tittelityy.

En vain lämmennyt koko illan aikana. Teos ei tarttunut hihaani ja saanut minua nauramaan tai edes hymähtelemään. Pinnistelin kaiken aikaa tajutakseni näyttämötapahtumien kerrontaa. Ai, joko Liisa naukkasi pullosta taikajuomaa? Ai, missä vaiheessa Liisa kasvoi ja kutistui? Mitä hahmoja nuo olivatkaan?

Lähtökohtaisesti ongelma on aiheen valinta. Lewis Carrollin verbaali-ilottelua, sanaleikkejä ja silkkaa nonsenseä sisältävät lähes elämänfilosofiset teokset eivät yksinkertaisesti istu sanattoman baletin aiheeksi. Alkuperäinen idea vesittyy, kun kaikki kirjojen käänteismaailman epäloogiset ja kuolemattomat sanonnat yritetään esittää pelkkänä kuvaelmana, ikävä kyllä. Jorma Elon sinänsä hieno liikekieli ja miimi eivät korvaa Liisa Ihmemaassa -kirjojen suolaa ja pippuria eli kieltä.

Vaatii katsojalta siis tarinan tuntemista, romaanien lukemista tai edes Disneyn hulvattoman elokuvan katsomista ymmärtääkseen jotain Kansallisbaletin esityksen tapahtumista. Silti suuri osa menee täysin ohi, nopeasti kuittaamalla. Jotkin ideat ovat suorastaan kuolleita: Irvikissan naamaa hilataan ylös ja alas kertomatta mikä hahmo on ja miksi. Surullisinta on Hullun Hatuntekijän teekutsujen kohtalo. Ilman syntymättömyyspäivän kaltaisia sanaleikkejä se latistuu koulun joulujuhlatasolle eikä kutkuta älyn tai huumorin reseptoreja.

Musiikkidramaturgia ei sekään ole ongelmatonta. Musiikkina kuullaan Bachia, Beethovenia, Händelia, Griegiä, Mendelssohnia, Haydnia, von Weberiä ja Berlioz’ta. Monet kappaleista esitetään kokonaisina, mikä pitkittää myös tanssikohtauksia. Tiukka uudelleen ajattelu ja leikkaaminen tekisi hyvää. En kuitenkaan sano, etteikö tässä olisi ansionsakin. Musiikkia arvostetaan.

Joka tapauksessa Liisa Ihmemaassa on muotopuoli myös tästä syystä. Ensimmäisen näytöksen puoli tuntia kestänyt kihlajaistanssiaiskohtaus on aivan liian pitkä, kun taas monet Ihmemaan ihmeet huitaistaan niin, ettei niitä edes huomaa. Perhosentoukka onkin, hupsis, jo valmis perhonen. Toukkavaihe sivuutetaan. Metamorfoosi jää kokematta.

Toisessa näytöksessa Jorma Elo pääsee tekemään sitä, missä hän on hyvä, eli suurten massojen tanssikohtauksia. Pelikorttien ja šakkinappuloiden taistelut ovat näyttäviä ja toimivat erinomaisesti, koska niiden ei tarvitse erityisesti ”kertoa” mitään. Niiden koreografiaa ja fantasiapukuja voi vain ihailla.

Alku on koskettava, kun Liisa saattaa isänsä kuolemaan portaikossa. Loppu on yhtä hieno. Suloinen Salla Eerola ja upea Michal Krcmar ovat häikäisevä pari. Loppukohtauksen duetto saa melkein liikuttumaan. Liisa palaa portaita hitaasti astellen todellisuuteen. Musiikkina kuullaan iki-ihana sielua liikuttava ”Bist du bei mir”, joka menee tässä jälleen J.S. Bachin piikkiin, vaikka se on todettu Gottfried Heinrich Stölzelin säveltämäksi.

Kansallisbaletin Liisasta ei tarvitse povata hittiä, kun sen esitykset on jo lähes myyty ennen ensimmäistäkään esitystä. Hyvä tästä tulisikin tiivistämällä, tarkentamalla ja lisäämällä ripaus lisää satupölyä.