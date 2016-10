Tanssi Tero Saarinen Company 20 vuotta, Kansallisoopperan Alminsalissa: Could you take some of my weight…? Koreografia Tero Saarinen. Tanssi Pekka Louhio ja David Scarantino. Valosuunnittelu Mikki Kunttu. Pukusuunnittelu Rachel Quarmby-Spadaccini. Kantaesitys 28.5.1999 Pariisissa. Mesh. Koreografia Tero Saarinen. Valosuunnittelu Iwashina Takeaki. Pukusuunnittelu Izumi Miyamura. Tanssi Auri Ahola, Satu Halttunen, Mitsutake Kasai, Natasha Lommi, Pekka Louhio, Oskari Nyyssölä, David Scarantino, Eero Vesterinen (TSC), Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, Suomen kansallisbaletin nuorisoryhmän sekä Kansallisbaletin oppilaitoksen opiskelijoita. Kantaesitys 2.2.2014 Tokiossa.

Tero Saarinen Companyn 20-vuotisjuhlassa on monta tasoa. Vaikka illassa nähtiin vain kaksi teosta, niissä tiivistyy ryhmän historia ja ideologia syntyjuurilta tähän päivään.

Ilta koostui pienestä ja suuresta, vanhasta ja uudesta, Suomesta ja Japanista, Tero Saarisen yksityisestä liikkeen hurmasta nykytanssin hiljaisen tiedon jakamiseen tuleville tekijöille. Ilta todisti, että Saarisen liike ei vanhene ja ymmärrys tradition voimasta vahvistaa sanomaa.

Could you take some of my weight…? on ryhmän perustajajäsenien, Saarisen ja Yuval Pickin paritanssi kahdenkymmenen vuoden takaa. Duetto näytti Saarisen käsialan, joka ei ole paljoakaan muuttunut. Teos on parisuhteen matka yhtä jalkaa taivaltamisesta eriytymiseen. Pekka Louhio ja David Scarantino eivät ole enää ihan poikasia.

Aikuisuus toi kiinnostavaa painoarvoa, korosti suhteen raskautta ja yritteliästä suorittamista. Unisonossa tanssitut kiivaat hypyt, suuret käsien kaaret, nostot ja pehmeää herkkyyttä peräävä ote heitti miehet leikkisistä hetkistä ahdistukseen varoittamatta, kuin leikaten.

Tanssi sujui varmasti, mutta keskinäinen kemia ei saavuttanut alkuperäisesittäjien hermoherkkyyttä. Silti teos todentaa Saarisen periaatteen – nykytanssin ei tarvitse olla joka vuosi uusittavaa kertakäyttötavaraa.

Historialle kumarrettiin tuoreessa teoksessa Mesh. Saarinen on sanonut kokeneensa suurimmat ravistukset 1990-luvulla butomestari Kazuo Ohnon opissa, jossa usko alitajunnan voimaan ja Ohnon lause ”tanssimme esi-isiemme päällä” oli käänteentekevä. Nyt lavalla nähtiin tämän kollegan, Akira Kasain poika Mitsutake Kasai.

Butohahmo kulkee kuin toisen todellisuuden henki kommentoiden läsnäolollaan Saarisen kokoaman eri-ikäisen ja -taustaisen tanssijajoukon paahteista menoa.

Mesh, eli verkko, yhteenliittymä, täytti lavan kalaparven lailla, joka eteni kuin parviälyn johdattamana. Sidotuin silmin se repeili kolmen naisen sooloihin, duettoon, kunnes palautui yhä kiihtyväksi, suggestiiviseksi riitiksi. Hohoo-huudot ja suomalaiskansallisten laulujen uustulkinnat nostivat tehot takovan raivokkaisiin taajuuksiin.

Saarinen ei usko tauon voimaan. Materiaali vyöryy lakkaamatta, vähempikin riittäisi ja katsoja voisi vetää henkeä ja jäsentää näkemäänsä. Vielä onpakko mainita Natasha Lommin soolo.

Siinä tapahtui kaikki se, mihin Saarinen parhaimmillaan yltää: liikkeellisesti vaativaan, alisiin ja ylisiin kurkottelevaan, sekä tanssin nyt-hetkestä syttyvään näkyyn. Hetkessä sanat lakkaavat, mutta henki kulkee.