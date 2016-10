Nykytanssi (~~~) Kantaesitys Zodiakissa Liikkeellä marraskuussa -festivaalilla. Konsepti ja ohjaus Eeva Muilu. Tilasuunnittelu Kaisa Rasila ja Veera-Maija Murtola. Äänisuunnittelu Mikko Hynninen. Valosuunnittelu Jani-Matti Salo ja Heikki Paasonen. Pukusuunnittelu Emilia Eriksson. Joona Halonen, Anne Hiekkaranta ja Anni Koskinen.

Ihmisen keho on huokoinen. Mitä tapahtuu, kun ajatus huokoisuudesta otetaan tanssiteoksen kantavaksi ideaksi? Tanssija-koreografi Eeva Muilu on nimennyt uusimman teoksensa kolmella peräkkäisellä aaltoviivalla.

Esitys on nimensä mukaisesti tutkielma värähdyksistä, joita yleisö saa kokea pehmeäksi vuoratussa salissa, villasukat jalassa, tyynyn päällä istuen.

Harvoin yleisössä tuntuu yhtä vahvasti, että ihmisen keho ja ääni ovat täysin yhtä. Ei vaikuta ollenkaan siltä, että tanssijat tietoisesti kuuntelisivat ääntä vaan heidän kehoihinsa kiinnitetyt äänilähteet tuntuvat soittavan kehoja.

Kullakin tanssijalla ( Anni Koskinen, Anne Hiekkaranta ja Joona Halonen ) on oma äänimaailmansa. Kaikissa niissä Mikko Hynnisen suunnittelema ääni on hauras kudos. Se on huokauksia, kellojen kaikua, kohinaa – ääntä, joka vaikuttaa lähes materiaaliselta. Yhtä lailla materiaaliselta vaikuttaa valo, joka tuntuu lämpönä ja hyväilee vartaloita.

Esitys houkuttelee yleisön muita aisteja kuin näköaistia. Tila on myös lämmin ja näyttämön ympärille istumaan ohjatut katsojat ovat alusta saakka kuin osa esitystä.

Teoksen kolme tanssijaa istuvat yleisön joukossa ja lähtevät kukin omaan sooloonsa. He ikään kuin irtautuvat ringistä ja menevät piirin keskelle. He ovat kuin keitä tahansa ja tulkitsevat kukin heidän lävitseen väreilevää tanssia.

Vastikään on julkistettu tutkimuksia, joiden mukaan erityisesti tanssi auttaa hahmottamaan tilaa ja siten yhdessä olemista. Muilun teos kutsuu yleisön mukaan hahmottamaan tilaa radikaalisti uudelleen.

On radikaalia yrittää hahmottaa ihmisen kehoa suhteessa tilaan, ääneen, esineisiin ja muihin lajeihin – ottaa ihmiseltä pois pääosa. Muilun teos kurottaakin kohti koreografiaa, joka syntyy joka hetki suhteesta muihin kuin yhden ohjaavan mielen visioon tai tanssijan omaan visioon.

Samalla pureudutaan mikrotason eroihin ja liitoksiin, jotka ihmisten välille syntyvät. Ei vain katsota tarkemmin tai ajatella tarkemmin vaan tunnetaan tarkemmin.

Muilun teoksessa ei ole kyse mistään halvasta hajottamisesta vaan pikemminkin siinä on Foucault’n valta-analyysin kaltaista pyrkimystä tarkentaa mikrotasolle ja vieläkin syvemmälle.

Muilu on kulkenut esityksissään koko ajan kohti liikettä, joka ei ohjaudu mielen vankilasta vaan eri tavoin tilan ja yhdessä olemisen hahmottamisesta. Ekspressiivisissä sooloissaankin hän on pyrkinyt irti mielen kontrollista, tai antanut asioiden pikemmin lävistää hänet kuin seurannut selkeää, ennalta sovittua linjaa.

Lopussa kaikki kolme tanssijaa ovat näyttämöllä yhtä aikaa, samoin heidän kunkin oma äänimaisemansa. Teos ei hae harmoniaa vaan antaa kehojen, äänien ja valojen töröttää näyttämöllä. Lopun kompromissittomuus muljauttaa tanssiteoksen vielä uusille urille. Ei synny kaaosta eikä harmoniaa vaan jotain aivan uutta tapaa olla. Välähdys tulevaisuudesta, siitä, miten voisimme olla ja hahmottaa maailmaa uudella tavalla.