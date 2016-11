Tanssiarvostelu #negrophobia Stoassa Liikkkellä marraskuussa -festivaalilla. Konsepti, installaatio ja toteutus Jaamil Olawale Kosoko. Esiintyjät Imma/Mess, Jeremy Toussaint-Beptiste, Jaamil Olawale Kosoko.

Liikkeellä marraskuussa -festivaalin #negrophobia -teos tulee Suomeen juuri oikeaan aikaan. On silmiä avaavaa nähdä rodullistamista käsittelevä esitys, joka tulee kulttuurista, jossa ymmärrys rodullistamisesta on paljon laajempaa ja syvempää kuin Suomessa.

#negrophobian toteuttaja Jaamil Olawale Kosoko on nigerianyhdysvaltalainen taiteilija, kuraattori, koreografi ja performanssitaiteilija. Stoan pieneen saliin on luotu intiimi installaatio videoprojisoinneista, kirjakasoista, valokuvista ja revityistä sivuista. Kosoko puhuu omana itsenään, mutta häntä ympäröivät videolla ja näyttämöllä lukemattomat erilaiset mustan miehen roolit. Välillä hän myös itse hyppää eri rooleihin.

Esityksen suorasukaisuus hätkähdyttää. #negrophobia lataa katsojien eteen esineellistetyn ja erotisoidun mustan miehen kehon eikä anna yleisön sekunniksikaan unohtaa sitä. #negrophobia esittää mustasta kehosta variaation toisensa jälkeen, kunnes katsoja on saarrettu niillä totaalisesti. Esityksen pulssi on poukkoileva, kiihkeä ja painostava. Se ajaa yleisöä kohti samanlaista psykosomaattista romahtamisen tilaa, mihin Kosoko itsekin esityksessä vajoaa.

Esitystilan seinään on heijastettu ote James Baldwinin tekstistä On being white… And other lies. Teksti purkaa harhan, jonka mukaan olisi olemassa valkoihoisia ihmisiä. Valkoisuus on keksitty, jotta on pystytty hyvällä omallatunnolla alistamaan.

Videot pyörittävät lähes tauotta kuvamateriaalia tummaihoisten ihmisten pidätyksistä ja pahoinpitelyistä. Poliisit pamputtavat, juoksevat perässä, potkivat ja huutavat. Toisenlaista mustan miehen kehoa ja estetiikkaa esittelee näyttämöllä brittiläinen malli Imma. Sirosäärinen ja särkyvän herkkä Imma kävelee korkokengillä, yllään vain pienet tangat.

Kosoko lukee kullanvärisiin, tiukkoihin ja piikikkäisiin trikoihin pukeutuneena ja kultainen hattu päässään sekä Baldwinin tekstejä että omia, tunnustuksellisia tekstejään, joissa hän kuvaa omaa kamppailuaan tulla näkyväksi omana itsenään. Myöhemmin #negrophobiassa Kosoko on yleisölleen stand up -koomikko, ei ajattelija. Hänelle on jäänyt narrin osa.

Mustan miehen kulttuurin liitetty patriarkaattisuus, misogynia ja väkivalta elävät esityksessä rinnakkain Kosokon henkilökohtaisten tuntemusten kanssa. Yleisöä hiillostetaan kohtaamaan oma rasistisuutensa. Suomella on oma kolonialistinen historia, jonka ymmärtämiseen #negrophobia antaa mahdollisuuksia.