Näytelmä Kenraali ja Casanova. Helsingin kaupunginteatterin Pengerkadun näyttämö. Näytelmä ja ohjaus Pasi Lampela, lavastus ja puvut Markus Tsokkinen, valot Mika Ijäs, ääni Eradj Nazimov, naamiointi Tuula Kuittinen. Rooleissa Santeri Kinnunen, Pekka Laiho, Saija Lentonen, Sanna-June Hyde, Rauno Ahonen, Jouko Klemettilä. Cembalisti Aura Visala. ★★

Mitä tarvitaan toimivaan näytelmään?

Ehkä jonkinlaisena perustana voisi pitää yhdistelmää henkilö(t) ja tilanne. Pasi Lampelan viimeisimmässä näytelmässä Kenraali ja Casanova on toinen toistaan kiehtovampia henkilöitä, mutta ei tilanteita, jotka törmäyttäisivät henkilöitä toisiinsa ja vaatisivat niiltä toimintaa.

Tapahtumapaikka toki on, Teplizin kylpyläkaupunki Böömissä (nykyisen Tšekin alueella), ja aika 1700-luvun loppu. Ranskan vallankumouksen jälkimainingit puhuttavat, viimeisissä kohtauksissa Ranskaa hallitsee jo Napoleon Bonaparte. Pohjoisen taistelevat suurvallatkin ovat murroksen äärellä. Ruotsin Kustaa III on kuollut, Venäjää pyörittää vielä Katariina.

Teplizissä toisiaan tapaavien henkilöiden ympärillä kuohuva valtataistojen ja kumousten Eurooppa on siis värikäs, jännitteitä täynnä oleva tausta. Etualalla on kuitenkin kylpyläkaupungin suvanto.

Henkilöissä riittää esityksen taitavalle näyttelijäkaartille näyteltävää. Pekka Laihon vanha, kuolemaansa lähestyvä Casanova on hurmaava, vilpittömästi elämäntehtävälleen omistautunut ammattirakastaja, jonka ympärillä tuntuu edelleen leijuvan vietettyjen lemmenhetkien odööri.

Kenraali Georg Magnus Sprengtporten on jo hieman ongelmallisempi tapaus, sillä kiinnostavasta historiallisesta hahmosta on rakennettu vastakohtaa etelä-eurooppalaiselle moraaliselle joustavuudelle. Niinpä Santeri Kinnusella on näyteltävänään jäyhä, suora ja rehellinen suomalainen periaatteen mies.

Kuva on outo suhteessa historialliseen henkilöön, eikä se toisaalta huonosti joukkoon istuvana onnistu sytyttämään kohtauksiin draaman imua. Olisiko kyseessä siis historian kaapuun puettu imarteleva kuva, jossa suomalainen nykymies seikkailee juonittelujen Euroopassa? Niin tai näin, Kinnusen karisma kannattelee.

Saija Lentosen Markiisitar de Bois on myös sinällään vakuuttava roolityö, mutta henkilö tuntuu olevan kotoisin jostain toisesta näytelmästä. Ennen muuta tulee mieleen Choderlos de Laclos’n kirjeromaanin Les liaisons dangereuses sekä nimillä Vaarallisia suhteita että Valheet ja viettelijät esitetyt dramatisoinnit. Niissä ranskalaiset aateliset pelaavat turhautuneina tunteettomia rakkauspelejä, kun vallankumous mullistaa maailmaa ulkopuolella. Lampelan näytelmässä markiisitar on yhtä lailla turhautunut, mutta jää ilman pelikavereita.

Keskeisen kolmikon lisäksi näyttämöä värittää Jouko Klemettilän maagikko-oopperalaulaja, jonka jokainen ilmestyminen luo oman spektaakkelinsa. Rauno Ahosen palvelija Fredrik ja Sanna-June Hyden Elena jäävät hieman epämääräisiksi, sillä esitykseen ei rakennu sosiaalista hierarkiaa, joka määrittäisi henkilöitä ja heidän keskinäisiä suhteitaan.

Jokaisella tuntuu olevan omat tavoitteensa jossakin muualla, näyttämölle päätyneet kohtaamiset ovat heidän kannaltaan vain vähämerkityksinen sivujuonne. Katsojan kannalta myös.