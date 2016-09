Komedia Ei makseta, ei makseta Kaupunginteatterin Studio Pasilassa. Dario Fon näytelmän suomennos ja sovitus Pentti Järvinen, ohjaus Pentti Kotkaniemi, lavastus Jyrki Seppä, puvut Marja Uusitalo, valosuunnittelu Teppo Saarinen, äänisuunnittelu Ari-Pekka Saarikko, naamiointi ja kampaukset Aino Hyttinen, rooleissa Eija Vilpas, Pertti Koivula, Kaisa Leppänen, Matti Rasila, Ville Tiihonen, Mikko Virtanen. ★★

”Nauru riisukoon vallanpitäjät alushoususilleen”, on näytelmäkirjailija Dario Fo sanonut. Studio Pasilan tulkinnassa Fon Ei makseta, ei makseta -farssista vallanpitäjien riisuminen jäi valitettavasti puolitiehen.

Vähän vain vilahtaa paljasta pintaa, kun Italian poliittisesti kuohuvalla 70-luvulla kirjoitettu näytelmä on tuotu nyky-Suomen yt-ilmapiiriin.

Tositapaukseen työläisten kapinasta Milanossa 1974 perustuva tarina kauppoja ryöstelevistä naisista alkaa lupaavasti, kun alipalkatut ystävättäret Helena (topakka Eija Vilpas ) ja Pia ( Kaisa Leppänen ) ryntäävät katsomoon, suorastaan yleisön syliin, marketista ryövättyjen kauppakassien kanssa. Nyt on työläinen ottanut oikeudet omiin käsiinsä!

Kotona naiset joutuvat peittelemään tekosiaan astetta moralistisemmilta ”köyhä mutta rehellinen” -mantraa noudattavilta miehiltään ( Pertti Koivula ja Mikko Virtanen ). Siitä alkaa kumuloituvien väärinkäsitysten vauhdittama soppa, jonne heitetään sekaan törmäilemään kotietsintää tekevät poliisit (mainio Ville Tiihonen ja tyhmän jeparin rooliin joutunut Matti Rasila ).

Ruuan hintaa ja ketjumarkettien monopoliasemaa ihmetellään, mutta kunnon rähinä puuttuu; kritiikin suunta jää hyvin yleiselle tasolle. Katsomossa odottaa koko esityksen ajan etukenossa, milloin se kunnon rähinä oikein alkaa. Syylliset esiin! Mutta ei, esityksestä puuttuu Folle tyypillistä anarkiaa.

Näytelmän sovittaminen tämän päivän Pohjolaan ei toki ole helppo juttu, vaikkakin se on useita kertoja jo Suomen teattereissa tehty. Ei makseta, ei makseta tai toisin ja ehkä osuvammin suomennettuna Näillä palkoilla ei makseta on yksi Fon esitetyimmistä farsseista. Päivitys on kerta kaikkiaan liian kiltti.

Tapio Vanhatalo

Toinen ongelma on väärinkäsityksiin perustuvan juonen petaaminen näyttelijäntyön tasolla. Fon polveilevat, aihepiiristään herkullisille sivupoluille eksyvät monologit kaipaisivat tarkempaa rytmitystä, sisäistä juonenkaarta. Hapuilu varmasti tasoittuu esityskertojen karttuessa.

Illan valopilkku on Ville Tiihonen. Nelosroolissa nähtävästä Tiihosesta sukeutuu aikamoinen akrobaatti.

Esityksen loppu jää silti kaihertamaan mieltä. Miksi loppuratkaisu piti pehmentää Fon alkuperäisestä, synkemmästä visiosta kädenlämpöiseksi hyminäksi?