Musikaali Skattkammarön. Robert Louis Stevensonin kirjasta dramatisoinut Bryony Lavery. Ohjaaja Paul Garrington, näyttämön taistelukohtaukset Oula Kitti, skenografia Erik Salvesen, äänisuunnittelu Tom Kumlin, valot Andreas Lönnquist. Musiikin sävellys Hanna Kronqvist. Näyttämöllä mm. Misa Lommi, Sue Lemström, Hellen Willberg, Alfors Röblom, Mikael Andersson, Katariina Lantto, Patrick Henriksen, Niklas Häggblom. ★★★★★

Svenska Teaternin Skattkammarön on kunnon vanhan ajan seikkailu, joka tarjoaa löytöretkeilyä 1700-luvun merirosvokulttuurissa, herkuttelua tyyppigallerialla, moniäänisiä, seikkailukaihoa tihkuvia sovituksia perinteisistä merirosvolauluista sekä näyttäviä taistelukohtauksia.

Skattkammarön Kirjoittaja: Bryony Lavery Laji: Musikaali Ohjaaja: Paul Garrington Paikka: Svenska Teatern Rooleissa: Misa Lommi, Sue Lemström, Hellen Willberg, Alfors Röblom, Mikael Andersson, Katariina Lantto, Patrick Henriksen, Niklas Häggblom, Max Forsman, Niklas Åkerfelt, Romulus Chiciuc, Emil Grudemo El Hayek, Arne Nylander, Anders Slotte, Simon Häger. Musiikki: Hanna Kronqvist

Ja kaikki tämä on tehty suurella sydämellä vailla spektaakkelimaisuuden kylmyyttä ja laskelmoivuutta. Viimeksi Svenskaniin Mamma Mia -musikaalin ohjanneen Paul Garringtonin rytmi- ja tyylitaju ovat Aarresaaressa totisesti kohdallaan.

Misa Lommi esittää lapsuudesta murrosikään kasvavaa tyttöä Jim Hawkinsia, joka on isoäitinsä huollettavana. Isoäiti ( Sue Lemström ) on sitä mieltä, että tyttöjen pitäisi pysyä kotona ja heille riittää vähäinen määrä ruokaa ja pienet kotiaskareet. Mutta kun Jim avaa oven oudolle vieraalle Billy Bonesille ( Niklas Häggblom ), alkaa tapahtua. Bones kuolee, mutta hänen paperistaan selviää, että hän on pahamaineinen merirosvo, jolla on hallussaan aarresaaren kartta.

Jim lähtee metsästämään aarretta ja kerää alukseensa ympärilleen kirjavan joukon. Aarretta jahtaa myös Bonesin laivan entinen mies Long John Silver ( Niklas Åkerfelt ), joka tosin naamioituu aluksi uskolliseksi ystäväksi. Tärkeässä osassa on myös merirosvopäällikkö Flintin mukaan ristitty vihreä papukaija.

Esitys tempaa mukaansa merten taakse, aikaan, jolloin maailmassa oli vielä kartoittamattomia vaaleita läiskiä. Erik Salvesenin skenografia, Tom Kumlinin äänet sekä Andreas Lönnquistin valot luovat näyttämölle mielikuvitusta kiihottavia kuvia. Kaikkea ei kannatakaan näyttää, vaan antaa hämyjen, onkaloiden ja sumujen yllättää. Ärsykkeitä ei ole liikaa.

Skattkammarö tarjoaa samaa hurmaa mitä koki lapsena, kun sai levittää Afrikan tähden pöydälle, tai silloin, kun saattoi peiton alla turvallisesti äidin tai isän kainalossa pelätä. Yli 7-vuotiaille tarkoitettu Aarresaari ei jämähdä yksioikoiseksi hyvä vastaan paha -taisteluksi vaan on paljon muuta.

Alkuperäistarinan kirjoittanut, valistusajan ideoista ammentanut Robert Louis Stevenson (1850–1894) halusikin rakentaa tarinansa hyvän ja pahan relatiivisuudelle. Siten lapsi- eikä aikuiskatsojillekaan anneta selkeitä arvoja vaan pikemminkin samoilua niiden välissä.

Sympaattisesta hahmosta voi sukeutua vallanhimoinen kostaja, jos siihen syntyy tilaisuus. Merirosvouden taustalla ovat muut syyt kuin mystinen pahuus. Esitys kuvaa myös vuosien koston kierrettä, vanhoja kaunoja ja rahan ja vallan himoa.

Misa Lommi on poikatyttö ja tyttöpoika. Vaikka Svenska Teaternin näyttelijät ovat nautinnollisen groteskeja, on joka kohtaukseen koko varatalollaan eläytyvä Lommi sen ehdoton dynamo. Muut näyttelijät myös selvästi tukevat häntä. Ja miten yllättäviä bravuureita juuri Aarresaaren kaltainen teos tuo esiin, sillä nyt on mahdollisuus revitellä sivuhahmoilla. Esimerkiksi Simon Häger kantaa Ben Gunnina mukanaan satuhahmon vastustamatonta auraa.

Aarresaari muistuttaa myös siitä, että monet sadut ovat alun perin olleet pelottavia, väkivaltaisia ja pikemmin aikuisille kuin lapsille tarkoitettuja. Yksi dramatisoinnin avaimista on päähenkilö Jimin sukupuolen muuttaminen pojasta tytöksi. Lopussa naisilla on yllään hienot hameet, mutta kun pintaa hieman raaputtaa, paksujen hamekangasten alta paljastuvat pitkät housut. Oivaltava päätös ja ristiinpukeutumisen ylistys.

Skattkammarön ei ole millään mittarilla vain puhdasta viihdettä vaan luottaa sadunkerronnan perinteisiin, vie niitä eteenpäin ja samalla, osoittelematta mutta päättäväisesti uudistaa niitä. Seikkailut kuuluvat kaikille.