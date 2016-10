Komedia Varjot syvenevät. Koko-teatteri. Käsikirjoitus Jarkko Pajunen, ohjaus ja videosuunnittelu Miko Jaakkola, äänisuunnittelu Juha Tuisku, rooleissa Jarkko Pajunen ja Sesa Lehto. ★★

Varjot syvenevät -esitys kannattaa ehdottomasti nähdä, jos haluaa tietää mitä kaikkea 3D hologrammitekniikka voi antaa teatterille. Miko Jaakkolan, Jarkko Pajusen ja Sesa Lehdon uuden teatteriryhmä PSF-collectiven yhdessä Koko-teatterin kanssa tuottama esitys asettaa marsalkka Mannerheimin (roolissa Jarkko Pajunen) ja tämän suulaan hevosen (Sesa Lehto) keskelle maailmanhistorian kartalle tökättyä reikää, jonne mahtipontisen marsalkan universumin kokoiset rauhansuunnitelmat katoavat kuin mustaan aukkoon.

Lavalle heijastettavat kolmiulotteiset kuvat metsistä, meristä ja taistelutantereista ovat lumoavia ja henkilöhahmot uppoavat niihin lähes saumattomasti. Illuusio on täydellinen, silmäkarkkia riittää. Kiinnostavaa nähdä, miten visuaaliseen teatteriin keskittyvä uusi teatteriryhmä keksii vielä hologrammitekniikkaa hyödyntää.

Mutta. Näytelmäteksti ja sen toteutus tuntuvat kovin eriparisilta. Näyttämön kuvakieli on lyyrisen kaunista, mutta Pajusen käsikirjoittama näytelmä kurottaa kohti absurdia komediaa. Kun kuvakieli ja teksti eivät keskustele keskenään, on vaikutelma, no, absurdi. Nauru jää hymähdykseksi. Se on sääli.

Pajunen on oiva koomikko ja hänen verbaalinen komiikkansa välittyy näytelmätekstistä, ainakin nokkelan sanailun tasolla. Näyttämöllä se katoaa näyttämökuvan ja ajoittain hätäisen ilmaisun alle.

Pajusen Mannerheim on kyllä absurdi ja tunteellinen ilmestys; enkelimäisen valkoisiin puettu marsalkka on vuoroin valmis ampumaan rakkaan sotakumppaninsa, hevosen, ja toisinaan pitää tätä ainoana liittolaisenaan.

Tarinassa Marsalkka matkustaa hevosensa kanssa aina presidenttiytensä vuodesta 1944 tähän päivään, jatkuvasti omaa paikkaansa kartalla etsien. Tarinan ”historia” on viitteellistä, eikä esityksessä kommentoida suoraan todellisia historian tapahtumia.

Mannerheim ja haudan takaa marsalkkaa syyttämään noussut hevonen eivät löydä halki historian haahuillessaan omaa paikkaansa marsalkan itse piirtämässä kartassa. Kaksikon voimat ehtyvät ja usko horjuu. Välillä pistetään lauluksi.

Esittelytekstissä näytelmän sanotaan kertovan metaforan kautta ”Suomen henkisestä tilanteesta, jossa kukaan ei tällä hetkellä osaa sanoa mitä talouden, politiikan tai inhimillisten arvojen suhteen olisi viisasta tehdä”. Metafora ei ihan avaudu. Tai sitten se on aivan liian ilmeinen. Syvempi oivallus jää puuttumaan.