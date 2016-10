Musikaali Kraanat auki. Käsikirjoitus, ohjaus, visualisointi Susanna Haavisto, sävellykset Juha Tikka, rooleissa Maija Rissanen ja Elsa Saisio, muusikot Suvi Isotalo, Kaisa Siirala ja Arja Paju. Espoon kaupunginteatteri, Revontulihalli. ★★★★

Kraanat auki alkaa vessan vetämisen äänellä ja lavallakin tönöttää kaksi valkoista pönttöä. Kyseessä on arkimusikaali ja aiheena naisen elämä, ystävyys, äitiyden arki. Äitimytty, hattara-aivo, toppapukuinen hiekkalaatikon nainen. Vähänkö ankeaa villasukkateatteria? Ei hetkeäkään.

Pääasiassa laulaen esitetty pienoismusikaali koki onnistuneen ensitulemisensa jo kaksikymmentä vuotta sitten Eija Ahvon ja Susanna Haaviston yhteistyönä. Nyt kahden naisen ja orkesterin pienoismusikaalin perivät vahvat tulkitsijat Elsa Saisio ja Maija Rissanen.

Parasta esityksessä on se, että siinä vältetään visusti sankari- tai marttyyriäidin myyttinen kuvasto. Nämä naiset ovat lihaa ja verta, tavallisia äitejä ja naisia. Silti tunteiden nostamista pintaan ei pelätä. Osataan leikata surusta iloon, synkkyyttä välttelemättä ja tekotunteellinen imelyys rajataan pelkistetyltä areena-näyttämöltä tiehensä.

Vaikka kyse on arjen kestämisestä, niin Haaviston teksteissä ja Juha Tikan nautinnollisissa sävellyksissä noustaan arjen yläpuolelle. Runolliset mielikuvat, villasukat ja huumori nivoutuvat taitavasti yhteen. Lauluissa Kaksi kaistaa ja Jääsirpaleet Saision tummanpuhuva tulkinta kouraisee.

Maija Rissanen on laadultaan keveämpi, mutta laulaa kuin enkeli, yhtään puristamatta. Saision ilmaisuvoimalle hän on hyvä vastapari. He tietävät, mistä maailmasta laulavat ja uskaltavat tehdä sen paljaasti. Näennäisen kevyttä ja pientä, mutta syvää ja aitoa. Sellainen koskettaa.

Hauskaa, että naiseudesta kertovassa jutussa myös orkesteri on naisten hyppysissä. Siitä tulee yksi tunnekieppi lisää, ja nyt en tarkoita kiintiönaisia.

Suvi Isotalon trio on suvereeni melodikatuuttauksesta sävykkäisiin saksofonisooloihin.

Kyllä tästäkin hitti tulee, kuten kaksikymmentä vuotta sitten. Vaikka mukana ei ole kuin neljä laulua alkuperäisestä, niin naiseuden ongelmat ja ystävyys eivät ole muuttuneet miksikään.

Mikään teatteritaiteen mullistus ei Kraanat auki ole. Se on keinoiltaan jopa sovinnainen. Mutta osaavissa käsissä sovinnaisuus on rohkeaa. Puhutella katsojaa omaa agendaa suurentelematta, vastaanottajan tunteisiin luottaen. Huonoin lenkki on sen matala nimi. Kraanat auki tuo mieleen pikkujouluhupailun. Sitä tämä ei ole.