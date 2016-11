Draama Allt som sägs, Teater Viirus. Käsikirjoitus ja ohjaus Milja Sarkola, dramaturgi, E. L. Karhu, lavastus Kaisa Rasila, valosuunnittelu Heikki Paasonen, pukusuunnittelu Riitta Röpelinen, musiikki Robert Kock, rooleissa Maria Ahlroth, Viktor Idman, Robert Kock, Sanna-Kaisa Palo, Jessica Raita. ★★★★

Perhe on herkkä instrumentti. Kun siihen puhaltaa väärin, voi syntyä riitasointuja. Pitäisi löytää oikea perusvire, ääni, jonka päälle jokainen perheenjäsen voi antaa oman ainutlaatuisen äänensä.

Milja Sarkolan uutuusnäytelmän Allt som sägs perusvireen määrittää Robert Kockin tulkitsema yksinhuoltajaäiti. Kock on mainio eleettömässä asiallisuudessaan ja arkisessa androgyynisyydessään. Hänen hahmonsa hallitsee kotilavasteen yksinäisen kuplamaista tunnelmaa. Kock on myös säveltänyt näyttelijöiden livenä soittaman ja laulaman, madrigaalia muistuttavan kauniin musiikin. Sen teemaa varioidaan läpi esityksen.

Teatteri Viiruksen Meritullinkadun melankolisen pelkistetylle näyttämölle rakennetaan kympin tytön kasvutarinaa todistustenjaosta 50-vuotispäiviin. Tytön, joka pelkää olevansa perheen ja läheisten moniäänisessä kuorossa se torjuttu riitasointu.

Allt som sägs muistuttaa Sarkolan esikoisnäytelmää, vuonna 2011 Teatteri Takomossa nähtyä Perheenjäsentä. Nytkin näyttämöllä kerrotaan naisen kasvutarina osin simultaanisti kahden näyttelijän kautta: kouluikäistä tyttöä tulkitsee Jessica Raita, aikuiseen ikään ehtineenä naisena nähdään Sanna-Kaisa Palo. Veljeä esittää Viktor Idman, parhaan kaverin roolissa on Maria Ahlroth.

Toisin kuin Perheenjäsenessä, tarinaa hallitsee äiti. Poissa on tunnistettavan isän, Asko Sarkolan, hahmo sekä viittaukset ympäröivään todellisuuteen ja teatterimaailmaan.

Tarinan hahmot ovat anonyymejä, mutta sen aiheet, jos mahdollista, vieläkin intiimimpiä kuin kahdessa aikaisemmassa näytelmässä. Ehkä sillä että Allt som sägs on Sarkolan ensimmäinen omalla äidinkielellään eli ruotsiksi kirjoittama näytelmä, on jotain tekemistä asian kanssa. Lopputuloksessa on jotain pelkistetyn kuulasta. Lienee makuasia, pitääkö myös esityksen ohjanneen Sarkolan ohjausratkaisuja liiankin pelkistettyinä.

Kun Milja Sarkolan edellinen näytelmä Jotain toista (2015) kertoi (homo)seksuaalisesta halusta ennenäkemättömän rohkealla tavalla, puhuu Allt som sägs jatkuvan paljastumisen ja torjutuksi tulemisen pelon kanssa kamppailevasta naisesta. Se on piinallisen tarkkaa itsetutkiskelumonologia käyvän naisen sisäistä puhetta.

Tarkoitammeko aina mitä sanomme ja sanommeko aina mitä tarkoitamme, nainen kysyy.

Ensin on tuhmia pilareita, pilasoittoja, tekevän esiteinin harmittomalta tuntuvaa angstia, sitten jatkuvasti sosiaalisissa tilanteissa itsensä väärinymmärretyksi kokevan naisen ahdistusta. Sarkola onnistuu jälleen kerran kuvaamaan yksityisiä ja noloja kokemuksia hyvin yleispätevällä tavalla.

Esitys liikkuu tragikoomisen rajapinnalla. Sanna-Kaisa Palo soittelee suvereenisti tarinan koomisia kieliä 50-vuotissyntymäpäiviään suunnittelevana naisena, jonka jatkuva itsereflektointi estää todellisen kohtaamisen. Se tekee jopa syntymäpäiväkutsun sanamuodon valitsemisesta lähes mahdottoman jaakobinpainin. Naisen pitkät ja tunnustukselliset puhelut ystävättärelleen ovat itkettävän naurattavia.

Erikoinen, mutta yllättävän luonteva on esityksen ratkaisu, jossa Palo puhuu repliikkinsä suomeksi. Muutenkin suomenkielisille katsojille tiedoksi: esityksen kieli on hyvin ymmärrettävää ja esitys myös tekstitetään sekä suomeksi että englanniksi joko omaan älypuhelimeen tai teatterilta lainattavaan laitteeseen ladattavalla sovelluksella.

Kysymykset aidon kohtaamisen ja ymmärretyksi tulemisen mahdollisuudesta jäävät soimaan mieleen pitkäksi aikaa: onko vilpitön kanssakäyminen ihmisten välillä ylipäätään mahdollista vai sensuroimmeko itsemme kohteliaaseen hiljaisuuteen?