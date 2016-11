Tanssiteatteri. Tanssiteatteri Tsuumin esitys Meidän perintö Teatteri Avoimissa ovissa. Konsepti ja esiintyjät Charlotta Hagfors, Reetta-Kaisa Iles ja Elsa Saisio, äänisuunnittelu Vesa Norilo, skenografia Jaana Kurttila.

Voi äidit, mitä kaikkea annoitte kannettavaksemme! Kolmen naisen esitys Meidän perintö pohtii juuri jälkiä, mitä äidit ja äitienäitienäidit ovat jättäneet meihin. Tai naisiin – miehet jäävät tässä statisteiksi alkoholismeineen ja sotatraumoineen.

Tanssiteatteri Tsuumin esitys on ryhmän tekemisistä jotain hyvin poikkeavaa. Toisaalta Tsuumi on aina onnistunut uusiutumaan ja kokeilemaan. Laulajan, tanssijan ja näyttelijän combo toimii hyvin kaksijakoisessa esityksessä.

Alkupuoli ennen väliaikaa on puhetta, puhetta ja puhetta. Elsa Saision, Reetta-Kaisa Ilesin ja Charlotta Hagforsin hyvin omakohtaiselta tuntuvaa keskustelua ja analyysiä sukupolvien jatkumosta ja heistä siinä. On siinä ja siinä, meneekö mässäilyksi ja rypemiseksi, mutta kun kaikki on niin totta.

Monet naiset saattavat tuntea vahvaa samastumista kertomuksiin ja kyökkifilosofointiin. On naisten jatkuvaa häpeän tunnetta jopa omasta onnistumisestaan ja ongelman tekemistä pienistäkin asioista. Eivät miehetkään täysin koneita ole, asioiden käsittely saattaa olla vain erilaista tai jopa kätkettyä.

”Jos varastat, varasta Stockalta äläkä Tokmannilta” tiivistää jotain. Jopa ääritilanteissa etiikka ja ”omatunto” sanelevat toimintaa. Leskiäidin tyttäret -laulu sopii sekin tähän kudelmaan. Tumma tytär on vastuuton hepsankeikka, vaalea ikuinen uhrautuja. Valitse niistä sitten, nainen ja tytär. Esityksen laulut paitsi kuvittavat, ovat myös upottavan rauhoittavia melankolian keitaita.

Toinen jakso onnistuu kontrastoimaan olemalla jotain aivan muuta. Sanat ja puhe unohdetaan. Uppoudutaan alitajuiseen. Mukaan tulee tanssillisuus ja liike, joka tuntuu syntyneen kontakti-improvisaatiosta. Se on toinen todellisuus ja sen sumea logiikattomuus. Kiehtova äänimaailma tukee illuusiota transsittavalla minimalistisuudellaan.

Varjojen maailmassa sukupolvet kohtaavat hienosti ketjussa, kuten kuolleet ja elävät kirkon ehtoollisella. Elämä on syntymää ja kuolemaa – ja siinä välissä menneiden taakkaa ja tulevaisuuden odotuksia.

Naisten kantamat ruukkukasvit symboloivat elämän voimaa ja uusiutumista, mutta samalla haurautta. Tanssiosuudessa rytmillä on merkittävä rooli. Rytmi yhdistää ihmisiä ajasta, paikasta ja kulttuurista riippumatta.

Annan anteeksi possessiivisuffiksin puuttumisen nimestä, koska Meidän perintö on niin vaikuttava kokemus.