Sirkus. Sivuhenkilöt. Kantaesitys What the Cirk? -festivaalilla Suomenlinnan Tenalji von Fersenin juhlasalissa. Ohjaus Alma Lehmuskallio, teksti Eira Virekoski, Esityskonsepti Henna Kaikula, Alma Lehmuskallio, Eira Virekoski, lavastus ja pukusuunnittelu Janne Vasama, äänisuunnittelu Joonas Outakoski, valosuunnittelu Ainu Palmu. Esiintyjät ja kanssasuunnittelijat Milla Järvinen, Henna Kaikula, Saku Mäkelä ja Ulla Raitio.

Suomenlinnassa nähtävä What the Cirk? -festivaalin kotimainen kantaesitys Sivuhenkilöt pöyhii sirkuksen, teatterin, kuvataiteen, sanan ja liikkeen rajoja todella oivaltavasti. Alma Lehmuskallion ohjaama esitys tarkentuu kosketetuksi ja nähdyksi tulemisen tarpeeseen.

Sivuhenkilöt jäävät esityksessä vaille kosketusta, heidän tehtävänsä on toimia kulisseina ja päähenkilöiden kannattelijoina. He ovat ihmisiä, joiden parasta ennen -päivämäärä on kulunut umpeen. Jäljelle on jäänyt kouristuksenomainen takertuminen menneeseen tai illuusioon kohtaamisesta.

Sivuhenkilöt-esitys alkaa jo Kauppatorilta, jossa astuminen Suomenlinnaan vievään lauttaan irrottaa arkitodellisuudesta. Talvinen Suomenlinna ja Tenalji von Fersenin juhlasali antavat juuri sopivan eristäytyneen miljöön sivuun jääville ja unohdetuille. Hahmoissa on fellinimäistä lumoa. On kasvonsa menettävä mies, jalkansa pudottava nainen ja sukupäivällisillä häiriköivä vanhus, joka muuttuu lopulta hevoseksi.

Janne Vasaman lavastus ja Ainu Palmun valosuunnittelu luovat tilan täytteen pieniä erillisiä näyttämöitä, jotka syntyvät ja katoavat taianomaisesti. Näyttämöitä syntyy liikuteltavista pilvimaisemista, lasimurskalla täytetystä ikkunalaudasta, sängynpäädyistä ja kylpyammeesta.

Sivuhenkilöissä jokainen kohtaus kantaa mukanaan kokonaista maailmaa ja suurta tarinaa, vaikka yleisölle siitä paljastetaankin vain pieni osa. Siinä mielessä Sivuhenkilöt on nimensä mukainen esitys, kun tarinoita katsotaan sivuhenkilön näkökulmasta, ne hahmottuvat toisenlaisina.

Eira Virekosken teksti muistuttaa proosarunoa. Henkilöiden puhe on toisteista ja assosioivaa. He kysyvät, miksi eivät riitä tai yrittävät kurottaa toista ihmistä kohti.

Luonnosmaiset kohtaukset paljastuvat paljon syvemmiksi kuin miltä aluksi vaikuttaa. Liikeilmaisu ja teksti ovat merkityksestä tiheitä. Sukupäivällisten epämukavuus, hiipuvan rakkauden kuvaus ja yhä syvemmälle omaan maailmaansa uppoavan vanhuksen tarina voisivat olla jo moneen kertaan kerrottuja juttuja, mutta Sivuhenkilöissä niitä lähetytään niin monesta kulmasta, että niihin tulee aivan uutta eloa.

Sirkusilmaisu tiivistää henkilöiden kaipuun joksikin muuksi kuin pelkäksi tuskaksi. Kovassa paineessa syntyy timantteja. Huimat akrobatia- ja tasapainotaidot muuttavat Sivuhenkilöiden kohtaukset surrealistisiksi näyiksi. Mikään liike ei tunnu irralliselta tempulta vaan kumpuaa henkilön mielensisäisestä tilasta.

Mutta mikään ei tosiaan tuntuisi miltään, jollei esiintyjinä olisi sellaisia uuden etsijöitä kuin Henna Kaikula, Ulla Raitio, Saku Koskela ja Milla Järvinen. Vartalon hallinta, jokaisen askeleen ja kasvonilmeen kirkkaus, esineteatterin suvereeni hallinta ja herkkyys piirtävät kunnioittavan kuvan jokaisesta hahmosta. Lopuksi sivuhenkilöt tulevat lähelle, koskettavat. Eikä siinä ole mitään suttuista melodraamaa. Se on arvokas hetki.