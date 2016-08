HS koeajoi: Jaguarin ensimmäisen katumaasturin ulkonäkö ei yllä klassikkomallien tasolle

Koeajossa Jaguar F-Pace 20d AWD Aut R-Sport Pienehkö diesel ei ole Jaguarin tyypillisin voimanlähde. Taloudellisen moottorin ja nelivedon yhdistelmä sopii sille, joka kaipaa vakaita ja kiireettömiä ajo-ominaisuuksia. Ohjaustuntuma on tasapainoinen. Jousitus on onnistuneen kantava ilman turhaa kovuutta. Kiihdytyksissä kaasunpolkaisua seuraa pieni turboviive, joten meno voi olla hieman kulmikasta, ennen kuin ominaisuuteen tottuu. Se voi ärsyttää. Kulutus on maltillista. Tilat ovat kokoluokassaan hyvät edessä ja takana. Muotoilusta voi olla montaa mieltä. F-Pacen tunnistaa Jaguariksi, mutta eleganssi voi jäädä saavuttamatta. Kiihtyvyys sataan 8,7 sekuntia, huippunopeus 208 km/h. Hinta: 72 657 euroa. Kulutus (ilmoitettu): EU-yhdistetty 5,3 litraa / 100 km diesel. Hiilidioksidipäästöt: 139 g/km. Kilpailijoita: Audi Q5, BMW X3, Mercedes-Benz GLC, Porsche Macan, Volvo XC60.

Myös brittimerkki Jaguar on nyt valmistanut ensimmäisen katumaasturinsa. Uusi malli on saanut nimen F-Pace, jolla viitataan Jaguarin ennestään tuttuun urheiluautoon, F-Typeen.

Samalla siirrytään uuteen aikakauteen, jossa myös Jaguarin tapaisten traditiomerkkien on taivuttava katumaasturin valmistajaksi. Lähes jokaisen autonvalmistajan on nykyään haettava uusia asiakkaita sieltä, missä niitä on tarjolla, eli suv-autoluokasta.

Katumaastureita onkin eri valmistajilla tarjolla jo ainakin neljässä kokoluokassa.

Onko se möhkäle?

F-Pace sijoittuu vielä kohtuullisten kokoisten ryhmään runsaan 4,7 metrin pituudellaan.

Se on kuitenkin yhtä pykälää suurempi kuin JLR-yhtymän eli Jaguar Land Roverin edellinen katumaasturihitti Range Rover Evoque.

Auton korkeus tekee siitä kuitenkin suuren oloisen ja on selvästi vaikeuttanut muotoilijoiden työtä.

F-Pacessa on merkin nykyistä sukunäköä niin sisällä kuin ulkonakin. Samanlaista designtuotetta kuin monista muista nykyisin klassisista Jaguarin malleista ei F-Pacesta saa hyvällä tahdollakaan.

Se on sääli, sillä ulkoinen näyttävyys on ollut Jaguarin ydinosaamista.

Toisaalta korkeaan autoon käynti on huomattavasti helpompaa kuin matalaan, kun sisälle ja ulos ei tarvitse voimistella.

Katumaastureiden toinen pidetty ominaisuus on parempi näkyvyys ulos. Tässä autossa se kärsii jyhkeän leveistä A- ja B-pilareista. Taaksekaan ei ole erityisen hyvä näkyvyys.

F-Pace ei siis ole matala, virtaviivainen eikä edes kovin linjakas. Siitä huolimatta auto kyllä kääntää katseita, mutta syy on tällä kertaa massiivinen näyttävyys.

Massiivisuus ei ole pelkkää harhaa. Auto painaa noin 1,9 tonnia siitä huolimatta, että korirakenteessa on käytetty runsaasti kevyttä, kierrätettyä alumiinia. Alumiini keventää niin autoa kuin ostajan kukkaroakin tuntuvasti.

Pieni diesel Jaguariin?

F-Paceen voi valita moottorin useista vaihtoehdoista omien mieltymysten mukaan, aina 180 hevosvoiman dieselistä 380 hevosvoiman kompressoriahdettuun V6-bensiinimoottoriin.

Edullisimman dieselin voi ostaa myös etuvetoisena, mutta jo runsaan 4 000 euron lisäpanoksella autoon saa nelivedon.

Kokonaishankintahinta huomioon ottaen nelivetoa kannattaa ehdottomasti harkita, ja sellainen oli myös koeajoautomme.

Mutta sopiiko 2,0-litrainen diesel Jaguarin keulalle?

Moottori on dieseleille tyypilliseen tapaan äänekäs, mutta sisätiloihin sen raksutus ei juuri onneksi kuulu.

Moottorin huippuvääntö on peräti 430 newtonmetriä, mikä tekee kahdeksanportaisen automaatin kanssa ajamisesta vaivatonta.

Urheilullinen tämä Jaguar ei silti missään nimessä ole. Auto kulutti koeajon aikana keskimäärin 6,9 litraa sadalla, kun keskinopeus oli 65 kilometriä tunnissa.

Tasaisessa ajossa viiden litran lukemat ovat ihan mahdollisia, joten auto ei koostaan huolimatta ole lainkaan janoinen.

Miellyttääkö ajettavuus?

Jaguar yhdistetään perinteisesti nautinnolliseen ajettavuuteen.

F-Pacen jousitus on jämäkkä mutta silti onnistunut, sillä auto ei muutu epämukavan kovaksi isoissakaan töyssyissä.

Isoilla pyörillä on tässä merkityksensä.

Toisaalta rengasmelu on tasolla, joka ei kuuluisi tämän hintaluokan autoihin.

Ajotiloista voi valita Dynamic-moodin, joka tuntuu parempana kiihtyvyytenä lähinnä vain moottoritiellä ja ohituksissa vedätettäessä.

Neliveto on kehittynyt ja pystyy siirtämään vetoa vain yhdellekin pyörälle, jos muut luistavat liikaa. Voimanjako muuttuu jatkuvasti tilanteen mukaan.

Myös ohjaustuntuma on erinomainen.

Kaupungissa pyörittely sujuu ketterästi ja suoraan ajettaessa auto etenee vakaasti.

Mutkissa F-Pace viihtyy hyvin, kun kuljettaja saa tarkan tiedon tarvittavasta kääntömäärästä ja -voimasta.

Kimmo Taskinen / HS

Kimmo Taskinen / HS

Kimmo Taskinen / HS