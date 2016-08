1960-luvun jenkkiautokaunotar on elämänsä kunnossa

Automerkki Chrysler sai alkunsa vuonna 1925. Yhtiön perustaja Walter Chrysler oli tosin ollut alalla jo 1910-luvulla, mutta ensimmäinen hänen suunnittelemansa auto Chrysler Six esiteltiin vasta seuraavalla vuosikymmenellä.

1930-luvulle tultaessa yhtiöllä meni jo lujaa. Vuonna 1931 New Yorkiin nousi sen ajan maailman korkein rakennus Chrysler Building. Vuosien saatossa yhdysvaltalaisen autonvalmistajan repertuaariin kuului monia kiinnostavia malleja, kuten Imperial, Windsor, 300 tai Newport. Saman yhtiön alaisuudessa toimi myös muita automerkkejä kuten Dodge, Plymouth ja De Soto.

Chrysler New Yorker oli kyseisen autotehtaan kalliimman luokan malli. Sitä valmistettiin monina eri versioina vuosina 1936–1996.

Nurmijärveläisen Kim Hakasalon New Yorker on vuosimallia 1962. Auto tuli Suomeen jo valmistumisvuonnaan. Kulkupeli on kokenut vuosien saatossa kovia ja autoaarteella on ollut lukuisia eri omistajia. Useimmat omistajat ovat ymmärtäneet auton arvon ja monta eri harrastajaa on paikkaillut lommoista autovanhusta parhaansa mukaan. Kummallisin vaihe tämän jenkkikaunottaren historiassa koettiin, kun sen konepellin alle asennettiin 1,9-litrainen Peugeotin dieselmoottori.

Hakasalon talliin auto päätyi muutama vuosi sitten. Auton karun historian vuoksi menopeli ei ole originaali-New Yorkerin kuosissa. Hakasalo urakoi melko huonokuntoisesta autosta todellisen katseenvangitsijan. Muutoksia on niin korin muodoissa kuin maalauksissakin. Ja moottorin virkaa toimittaa jälleen auton arvolle sopiva V8.

Tämä virkeä senioriauto on vanhuudenpäivinään elämänsä kunnossa.