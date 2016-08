Uskaltaisiko jo ostaa käytetyn sähköauton? ”Iso kysymys on, miten hinnat käyttäytyvät tästä eteenpäin”

Sähköautoja on ollut markkinoilla jo vaikka kuinka kauan, mutta vasta viime vuosina niitä on alkanut näkyä kaduilla ja autolehtien palstoilla.

Sen verran sähköautoja Suomessakin on ostettu, että niitä on myynnissä myös käytettyinä.

Koska kallis hinta on yksi suurimmista sähköauton oston esteistä, kannattaisiko sellainen ostaa käytettynä, eli ovatko hinnat pudonneet merkittävästi? Entä minkä hintaisia käytetyt sähköautot ovat polttomoottoriautoihin verraten?

Katsotaanpa hieman nettikauppojen tarjontaa.

Suurimmasta autojen nettikaupasta Nettiautosta löytyy tällä hetkellä 51 täyssähköautoa. Toisesta suuresta nettikaupasta Auto1:sta sähköautoja löytyy 37 kappaletta.

Muun muassa tällaisia:

Opel Ampera 2012, ajettu 149 000 km, hinta 17 390 euroa

Nissan Leaf 2012, ajettu 43 200 km, hinta 18 250 euroa

Nissan Leaf 2013, ajettu 3 000 km, hinta 24 900 euroa

Mercedes Benz B 2016, ajettu 3 500 km, hinta 39 900 euroa

Volkswagen e-Golf, 2015, ajettu 13 000 km, hinta 36 900 euroa

Tesla Model S P85, 2014, ajettu 28 000 km, hinta 89 800 euroa

Tesla Model S P85, 2015, ajettu 17 000 km, hinta 131 900 euroa

Sähköautoja on kauppapaikoilla vain vähän, kun ottaa huomioon, että Nettiautossa on myynnissä kaiken kaikkiaan yli 84 000 ajoneuvoa, ja Auto1:ssakin yli 35 000 ajoneuvoa.

Myös Autoliitto ry:n toimitusjohtaja Pasi Nieminen on seurannut käytettyjen sähköautojen markkinoiden kehitystä. Kun tätä markkinaa vertaa käytettyjen polttomoottoriautojen markkinaan, Nieminen nostaa ensimmäisen merkittävän eron ajetuissa kilometreissä.

”Yleensä sähköautoilla on ajettu paljon vähemmän, jolloin kuluminen on vähäisempää, ja toisaalta sähkömoottorissa on polttomoottoria vähemmän kuluvia osia”, Nieminen sanoo.

Esimerkiksi reilut 40 000 kilometriä ajettu, vuoden 2012 Nissan Leaf lähtisi reilulla 18 000 eurolla. Uutena auto maksaa lähemmäs 40 000 euroa.

Se kuulostaa loistodiililtä käytetyn auton ostajalle, mutta aika karulta auton myyjälle, sillä hinta on tullut reippaasti alas verrattain lyhyessä ajassa.

”Tekniikka on kehittynyt nopeasti, ja tämä on kuormittanut sähköauton ensimmäisten joukossa ostaneiden pääomakuluja. Iso kysymys on, miten hinnat käyttäytyvät tästä eteenpäin”, Nieminen sanoo.

Mutta nyt kyseessä olisi siis hyvä kauppa?

Ehkä. Ja ehkä ei.

Nieminen painottaa, että hintavertailu on monista syistä hankalaa.

Ajatellaan vaikka sitä vuoden 2012 Nissan Leafia.

Se on verrattain uusi auto, mutta koska sähköautojen kehitys on ollut niin nopeaa, vuoden 2016 Nissan Leaf on jo merkittävällä tavalla parempi kuin neljä vuotta vanhempi versio.

”Toimintasäde on kasvanut ja lataaminen sujuu nopeammin. Ne ovat ihan kriittisiä asioita. Sähköautojen suhteen kehityksessä on siis kysymys isommasta asiasta kuin vain uudesta mallista”, Nieminen sanoo.

Niin. Polttomoottoriauton uusi malli näyttää vähän erilaiselta, on ehkä kasvanut hieman ja polttoaineenkulutus on hieman laskenut. Nämä ovat pikkujuttuja verrattuna siihen, miten paljon kehitystä sähköautomallien sukupolvien välillä on.

Muun muassa näiden seikkojen takia monet myynnissä olevat käytetyt sähköautot ovat jopa yllättävän vertailukelpoisia hinnoiltaan, jos ne suhteuttaa saman hintaluokan polttomoottoriautoihin.

Niemistä mietityttää, joutuuko kalliita akkuja vaihtamaan ja millä aikataululla, sekä miten erityyppinen käyttö on mahdollisesti vaikuttanut akkuihin Suomen olosuhteissa. Pitkäaikaista tutkimusta ei ole oikein vielä päästy tekemään.

”Kuinka pitkiä pätkiä on ajettu, onko akkua ladattu tyhjänä vai puolityhjänä ja niin edespäin.”

Nieminen kuitenkin uskoo, että pikkuhiljaa sähköautot ovat päässeet tai ovat ainakin pääsemässä sellaiselle tasolle, että arvonaleneminen ei tulevaisuudessa ole niin jyrkkää kuin nyt.

”Sähköautoille on alkanut myös tulla yhä enemmän kysyntää. Yhä useampi haluaisi ostaa sellaisen käytettynäkin, ja se osaltaan vaikuttaa hinnan asettumiseen.”

Esimerkiksi Tesla on ilmeisesti aistinut tämän, sillä se on jo avannut Yhdysvalloissa ja Kanadassa kanavia käytettyjen Teslojen myyntiin.

Kun käytettyjen sähköautojen markkinat alkavat pikkuhiljaa kasvaa, kriittinen kysymys on, millaisen maineen ne saavat, Nieminen sanoo.

”Valmistajat ovat tehneet kaikkensa, että sähköautot olisivat luotettavia. Tällä hetkellä niistä ei saada voittoa, vaan valmistajat kaappaavat markkinaosuuksia tulevaisuuden varalle, joten on äärimmäisen tärkeää, millaiset mielikuvat ihmisillä on sähköautoista.”

Erään median testit ovat nakertaneet tätä mielikuvaa. Yhdysvaltalainen kuluttajalehti lehti Consumer Reports on tutkinut, mitä autoja ei kannattaisi ostaa käytettyinä.

Listalla on useita sähköautoja. Ainakin vuosimallien 2012–2013 ja 2015 Tesla Model S on lehden mukaan tuote, jota ei kannata ostaa.

Myös 2014 BMW i3 on lehden mukaan huono, ja Nissan Leafin vuoden 2013 malli on niin ikään auto, jota tulisi CR:n mukaan karttaa.

Syntilistan perusteena on se, että listattujen autojen yleinen luotettavuus on alle keskiverron.

Toisaalta listalta puuttuvat myös monien valmistajien kuten Opelin (Eli Yhdysvalloissa Chevroletin), Volkswagenin ja Mercedes-Benzin sähköautot, eikä yksikään sähköauto saanut CR:n vertailussa kaikista huonoimpia arvosanoja.

Yleisesti ottaen vertailussa oli yllättäviä tuloksia, sillä esimerkiksi BMW:n tuttu ja turvallinen 5-sarja pärjäsi surkeasti. 2006–2008, 2010–2012 ja 2015 vuosimallit ovat CR:n mukaan eräitä kaikista huonoimmista käytetyistä autoista.

Mutta palatkaamme alkuperäiseen kysymykseen:

Kannattaisiko nyt ostaa taloudellisin perustein sähköauto käytettynä?

Siihen ei valitettavasti ole tällä hetkellä ainakaan Suomessa yksiselitteistä vastusta.

Palatkaamme asiaan sitten, kun sähköautoja on käytetty niin pitkään Suomen olosuhteissa, että niiden pitkän ajan kestävyydestä, pääomakuluista ja korjauskustannuksista alkaa olla varmempaa tietoa.